Ринок землі. Шахов назвав нардепів "дітьми з сірниками"

Команда Шахова проти надання права на купівлю української землі іноземцям у будь-якій формі – це питання має бути вирішено без жодних референдумів.

Про це з трибуни парламенту заявив народний депутат Сергій Шахов, повідомив телевізійний канал "Рада".

За його словами, іноземці не мають бути допущені до ринку української земля без жодних референдумів.

"Ми виступаємо проти поспішного відкриття ринку землі та проти надання права на купівлю української землі іноземцям у будь-якій формі – чи то особисто, чи то у вигляді підприємства, зареєстрованого в Україні. Це питання має бути вирішено без жодних референдумів", – наголосив Шахов.

https://www.youtube.com/watch?v=0Kcp4GMuCpk" frameborder="0" allowfullscreen>

За його словами, депутати в політичному сенсі є дітьми з сірниками.

"Сьогодні я бачу в цьому залі - в політичному сенсі - дітей, яким дали сірники, які хочуть спалити нашу землю. Будьте дорослими! З холодною головою приймайте рішення", - закликав Шахов депутатів.

За його словами, "немає - продажу землі" сказали люди в різних регіонах країни. Він зазначив, референдум щодо землі слід проводити лише за готовності держави та громадян.

Також він нагадав, що згідно з соцопитуваннями, дві третини українців підтримують ідею винесення питання скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі на всеукраїнський референдум.

"При цьому 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі, проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення", – наголосив Шахов.

Команда Шахова, зауважив нардеп, підтримує вимоги протестувальників проти поспішного відкриття ринку землі.