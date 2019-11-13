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  • В Одесі підліток розпилив у класі газовий балончик і його батькам доведеться платити штраф
13 листопада 2019, середа, 13:31 9
Події 2019-11-13T14:30:02+02:00
Українські Новини
В Одесі підліток розпилив у класі газовий балончик і його батькам доведеться платити штраф

В Одесі підліток розпилив у класі газовий балончик і його батькам доведеться платити штраф

В Одесі дев'ятикласник розпилив у шкільному класі сльозогінний газ. Про це в середу, 13 листопада, повідомляє прес-служба поліції Одеси.

Інцидент стався напередодні в одній зі шкіл Суворовського району міста. Дев'ятикласник на перерві увійшов у приміщення сьомого класу і розпилив там газовий балончик.

Завуч школи почула крики дітей і вчасно евакуювала всіх – ніхто не постраждав.

Підліток, який сам не на жарт злякався від скоєного, зізнався, що балончик кілька днів тому підібрав біля смітника. За недоречний жарт хлопця його батькам доведеться заплатити штраф від 1 700 до 5 100 грн. Крім того, ювенальні працівники відтепер будуть стежити за його поведінкою.

Як повідомляли "Українські Новини", в Чорноморську школярка розпорошила в школі перцевий газ, постраждали 4 учня.

Раніше в Запоріжжі учень розпилив у школі газовий балончик.
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