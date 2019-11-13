Спроба націоналізації "Укртелекому" призведе до зниження інвестпривабливості України, – Кущ

Експерт Growford Institute Олексій Кущ заявив, що нова влада рекордними темпами знижує інвестиційну привабливість України, зокрема заявами про можливу реприватизацію "Укртелекому".

Про це він повідомив у коментарі телевізійному каналу "112 Україна".

"Криворіжсталь" та донарахування їй податків, спроба націоналізації "Укртелекому" через суд, скандал навколо тютюнової галузі, що належить іноземним компаніям, тепер ще й "Райффайзен Банк Аваль Україна". Чотири великих скандалу всього за кілька місяців - це, можна сказати, рекорд з втрати інвестиційної привабливості нашою країною", - сказав Кущ.

Він звернув увагу, що це відбувається на тлі задекларованого владою курсу на максимальне залучення іноземних інвестицій в Україну – уряд заявив про намір залучити 50 млрд доларів за 5 років. Але на практиці дії влади лише відлякують інвесторів.

"Це при тому, що владою прямо було обіцяно підвищення іноземних інвестицій в країну, і очікування цього суспільством були. На ділі ж відбувається, скоріше, зворотний процес", - підкреслив Кущ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ході інвестиційного форуму в Маріуполі заявив, що реприватизація є поганим сигналом для інвесторів і підриває довіру до держави, а також запевнив, що уряд буде ставитися до таких ідей дуже обережно.

Політолог Володимир Фесенко раніше висловив думку, що розмови про можливу реприватизацію "Укртелекому" відіб'ють у іноземних інвесторів інтерес до України і зірвуть плани уряду щодо залучення інвестицій.