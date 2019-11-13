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  • Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат
13 листопада 2019, середа, 11:57 368
Економіка 2019-11-13T11:57:02+02:00
Українські Новини
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат

Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат

Законопроект, Верховна Рада України, Електроенергія, Андріан Прокіп, Михайло Бондар

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233) скасовує реформу ринку електроенергії та порушує євроінтеграційні зобов’язання України. Про це заявив народний депутат України Михайло Бондар на брифінгу у Верховній Раді, коментуючи ухвалення законопроєкту в першому читанні.

"Фактично закон 2233 скасовує механізм реформування ринку енергетичної енергії. Виробники електричної енергії обмежуються у своєму праві обирати сегменти ринку для продажу електричної енергії, а саме до 1.07.2023 року регулятор матиме право примушувати виробників електричної енергії продавати електроенергію на ринку "на добу наперед". Фактично відроджується не лібералізована система старого ринку шляхом закріплення права регулятора до 1.07.2023 року встановлювати граничні обмеження цін на конкурентних сегментах ринку: ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку. Таким чином, законопроєкт 2233 порушує зобов’язання України за договорами про заснування енергетичного співтовариства та угодою про асоціацію між Україною та ЄС в частині реформування енергетичної галузі", - заявив Бондар.
Депутат також нагадав, що відповідно до плану заходів щодо синхронізації енергосистеми України з енергосистемою країн ЄС, з 2022 року має відбутися перехід нашої енергосистеми на автономну роботу. І ухвалення законопроєкту 2233 фактично зупинить цей процес.
"Законопроєкт 2233 унеможливлює енергетичне об'єднання із зоною Європи. Він стане на заваді приходу до України міжнародних гравців, що йде у розріз з міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції", - підкреслив Бондар.
Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" (№2233). Раніше Американська торгівельна палата в Україні закликала депутатів зняти з розгляду цей законопроект, оскільки він скасовує реформу енергоринку та може завадити синхронізації української енергосистеми з європейською.
Експерт "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп заявив, що втручання держави в регулювання цін на оптовому ринку електричної енергії стане поганим сигналом для інвесторів. А також зазначив, що нинішні законодавчі ініціативи від провладних депутатів про зміни в сфері енергетики фактично повертають країну до практики ручного регулювання ринку електроенергії, яка стане негативним сигналом для інвесторів.

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