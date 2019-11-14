Художниця ZINAЇDA презентувала українські витинанки на святкуванні перших днів корейської культури в Україні

10-12 листопада в Києві відбулися перші дні корейської культури в Україні, що проходили в Мистецькому центрі "Шоколадний будинок" (вул. Шовковична, 17/2), інформує портал zinaidakubar.com.

До Перших днів корейської культури в Україні художниця ZІNAЇDA створила роботи серії орнаментів, витинаних на крафтовому папері. У своїх витворах, натхнена унікальним багатовіковим досвідом традиційних ремесел, вона поєднала два прадавні елементи надзвичайно різних та далеких культур. Так на світ з'явилися українські традиційні витинанки з паперу Ханджі.

Корея перейняла практику виготовлення цього паперу після його появи у Китаї в I столітті. Уважається, що Ханджі розробили буддисти в період між III та IV століттями, в добу трьох Королівств Кореї.

В експозиції Мистецього центру також було представлено інші твори мистецтва, декоративні вироби, одяг, предмети побуту.

У рамках програми Перших днів корейської культури в Україні проведено майстер-класи із виготовлення ляльок і предметів декору з паперу Ханджі, прочитано лекції про мистецтво Кореї, організовано виставку в метро та показ традиційного одягу Ханбок.

Організатори:

Korea Intangible Heritage Promotion Center

Посольство Республіки Корея в Україні

Kot Agency Group

Мистецький центр «Шоколадний будинок»

ZINAЇDA (1975 р., Київ, Україна) – українська художниця, орієнтована на образи та міфи, які побутують навколо жіночих питань, та жіночої ідентичності як в українській, так і в світовій культурі.

Вона входить до арт-спільноти Con Artist Collective, Нью-Йорк, США, та Food of War, міжнародного арт-колективу незалежних митців. Зінаїда приймала участь як фасилітатор у Marina Abramovic: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралія). Вона є засновником і директором ArtRehub, волонтерської ініціативи, яка надає психологічну арт-реабілітацію для тих, хто одержав глибоку психологічну травму, насамперед під час війни, яка досі триває в Україні. Зінаїда закінчила Національну академію образотворчого мистецтва й архітектури (бакалавр історії мистецтв). Є членом Національної Спілки художників України.