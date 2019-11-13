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13 листопада 2019, середа, 11:25 10
Верховна Рада і партії 2019-11-13T11:41:39+02:00
Українські Новини
Бойко звинуватив "Слуг народу" в окупації трибуни Ради

Бойко звинуватив "Слуг народу" в окупації трибуни Ради

Земля, Бойко Юрій, Слуга народу, Ринок землі, Опозиційна платформа ‒ За життя

"Сьогоднішні дії у парламенті "слуг народу" демонструють тільки одне - страх перед народним гнівом". Про це співголова Опозиційної платформи - За життя заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи ранкове блокування трибуни депутатами від фракції "Слуга народу", інформує портал zagittya.com.ua.

"Сьогодні той обман українського народу, який планується з боку так званих слуг народу, - це закономірне порушення всіх їхніх передвиборчих обіцянок, у яких вони розповідали виборцям про добробут, що настане в країні", - сказав Співголова фракції опозиціонерів.

Але, як підкреслив Юрій Бойко, сьогодні всі бачать обман з боку монобільшості.

"Те, що вони у такий спосіб - окупувавши трибуну Верховної Ради - намагаються відгородитися від людей і не дати виступити іншим депутатам, ще раз показує, наскільки вони бояться народного гніву. Але, що б вони не робили, ми не дамо їм прийняти цей закон (про відкриття ринку сільгоспземель, - ред.), цього не дасть зробити народ України", - підкреслив Юрій Бойко.

Нагадаємо, Опозиційна платформа - За життя наполягає на мораторії на продаж землі до проведення всеукраїнського референдуму. Опозиціонери вважають, що вся державна сільгоспземля повинна бути розділена між тими людьми, які не отримали земельні паї під час первинного розпаювання, повинен бути складений повний Земельний кадастр, забезпечено юридичний захист тих, хто працює на землі. По всій Україні відбуваються акції протесту проти відкриття ринку землі. Другий день поспіль тисячі аграріїв збираються біля стін Верховної Ради, щоб не допустити розпродажу української землі.

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