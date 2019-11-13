підписатися на розсилку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
  • Новини
  • Політика
  • В Україні є 12 тіньових способів обходу мораторію на продаж землі, - заступник міністра економіки
13 листопада 2019, середа, 10:29 373
Політика 2019-11-13T11:45:02+02:00
Українські Новини
В Україні є 12 тіньових способів обходу мораторію на продаж землі, - заступник міністра економіки

В Україні є 12 тіньових способів обходу мораторію на продаж землі, - заступник міністра економіки

Ринок землі, Тарас Висоцький

В Україні сформувався тіньовий ринок землі сільськогосподарського призначення, на якому ділянки фактично продаються, незважаючи на мораторій. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький в ефірі Радіо НВ.

"Тіньовий ринок існує. І один з постулатів земельної реформи - цей ринок легалізувати. Ми бачимо, що за такими схемами вже відчужено близько 1,5 млн га земель через договори оренди, спадок, мену - всього взагалі 12 юридичних механізмів обходу мораторію", - сказав він.

За словами заступника міністра, при таких схемах фермери-орендарі знаходяться під загрозою, так як землевласник може укласти паралельний договір оренди або мени з третьою особою. Шахраям не складно умовити власників земельних паїв на угоду, особливо якщо мова йде про малозабезпечених сільських пенсіонерів. У той же час, у разі зняття мораторію діючі орендарі отримають право пріоритетного викупу ділянки у його господаря.

"Існуюча ситуація породжує рейдерство. Фермери приходять збирати врожай, а земля вже не у них. Ви ж не підете судитися з 80-річною бабусею. А якщо підете, результат буде очевидним", - пояснив Висоцький.

Як повідомлялося, в середу Верховна Рада має намір розглянути в першому читанні пакет законопроектів про земельну реформу, яка повинна запустити вільний продаж сільськогосподарських земель в Україні з 1 жовтня 2020 року. Ця реформа була одним з пунктів програми партії "Слуга Народу", яка перемогла на дострокових парламентських виборах влітку 2019 року.

Проти реформи виступили парламентські фракції "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя", а також "Радикальна партія" Олега Ляшка, що не пройшла до Верховної Ради.

За прогнозами Кабінету міністрів, ринок землі принесе Україні понад 7 млрд грн на рік, дасть територіальним громадам кошти на розвиток, а також захистить селян від рейдерських атак.

Більше новин про: Ринок землі Тарас Висоцький

Архів
Новини
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
Дивіться, щоб демократія вас не поховала, - Лукашенко похвалив свій режим правління в Відні 11:42
Разумков зібрав голів фракцій через ринку землі: всі виступили проти, крім "Слуги народу" 11:40
Мінфін продовжує нарощувати держборг 11:37
У Києві через акції протесту поліція посилила охорону урядового кварталу 11:31 Карта
більше новин
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
ДАБІ видала сертифікати про введення в експлуатацію 2-ї та 3-ї черг німецької компанії Leoni в Коломиї 17:43
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
більше новин
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Дружину прокурора ГПУ, підозрювану у вимаганні $30 тис. хабара, відпустили під особисте зобов'язання 18:50
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok