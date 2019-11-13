В Україні є 12 тіньових способів обходу мораторію на продаж землі, - заступник міністра економіки

В Україні сформувався тіньовий ринок землі сільськогосподарського призначення, на якому ділянки фактично продаються, незважаючи на мораторій. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький в ефірі Радіо НВ.

"Тіньовий ринок існує. І один з постулатів земельної реформи - цей ринок легалізувати. Ми бачимо, що за такими схемами вже відчужено близько 1,5 млн га земель через договори оренди, спадок, мену - всього взагалі 12 юридичних механізмів обходу мораторію", - сказав він.

За словами заступника міністра, при таких схемах фермери-орендарі знаходяться під загрозою, так як землевласник може укласти паралельний договір оренди або мени з третьою особою. Шахраям не складно умовити власників земельних паїв на угоду, особливо якщо мова йде про малозабезпечених сільських пенсіонерів. У той же час, у разі зняття мораторію діючі орендарі отримають право пріоритетного викупу ділянки у його господаря.

"Існуюча ситуація породжує рейдерство. Фермери приходять збирати врожай, а земля вже не у них. Ви ж не підете судитися з 80-річною бабусею. А якщо підете, результат буде очевидним", - пояснив Висоцький.

Як повідомлялося, в середу Верховна Рада має намір розглянути в першому читанні пакет законопроектів про земельну реформу, яка повинна запустити вільний продаж сільськогосподарських земель в Україні з 1 жовтня 2020 року. Ця реформа була одним з пунктів програми партії "Слуга Народу", яка перемогла на дострокових парламентських виборах влітку 2019 року.

Проти реформи виступили парламентські фракції "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя", а також "Радикальна партія" Олега Ляшка, що не пройшла до Верховної Ради.

За прогнозами Кабінету міністрів, ринок землі принесе Україні понад 7 млрд грн на рік, дасть територіальним громадам кошти на розвиток, а також захистить селян від рейдерських атак.