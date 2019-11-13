підписатися на розсилку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
13 листопада 2019, середа, 09:59 8
Верховна Рада і партії 2019-11-13T10:45:01+02:00
Українські Новини
Платформа Бойка вимагає від ДБР почати розслідування незаконного стеження за опозиційними депутатами з боку СБ

Платформа Бойка вимагає від ДБР почати розслідування незаконного стеження за опозиційними депутатами з боку СБУ

СБУ, Бойко Юрій, Труба Роман, Опозиційна платформа - За життя, ДБР України

"Опозиційна платформа – За життя" звернулася до директора Державного бюро розслідувань Р. Труби із заявою про вчинення керівництвом і співробітниками Служби безпеки України злочину, який полягає в проведенні щодо депутатів від нашої партії незаконної оперативно-розшукової діяльності СБУ, що здійснюється на порушення Конституції України та чинного законодавства, інформує портал zagittya.com.ua.

Партія вимагає від директора ДБР порушити кримінальну справу за опублікованою у ЗМІ інформацією про те, що департамент "К" СБУ отримав завдання організувати стеження і збір конфіденційної інформації про керівництво партії та народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя": Медведчука В.В., Шуфрича Н.І., Козака Т.Р., Німченка В.І., Загороднього Ю.І., Колтуновича О.С., Волошина О.А., Дубового Р.М., Дунаєва С.В., Столара В.М., Абрамовича І.О., Приходько Н.І., Пономарьова О.С., які не є фігурантами кримінальних справ, їм не повідомлялося про подозру, і щодо них Верховна Рада не давала дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. Отже, здійснення щодо них будь-яких оперативно-розшукових дій є незаконним і містить ознаки кримінальних злочинів.

Заявляємо, що це – черговий етап політичного переслідування нашої партії, продовження політики розправи над інакомислячими. Вимагаємо внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінальних злочинів, передбачених статтями 182, 344, 356, 365, 170, частиною першою статті 371 КК України.

Більше новин про: СБУ Бойко Юрій Труба Роман Опозиційна платформа - За життя ДБР України

Архів
Новини
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
Дивіться, щоб демократія вас не поховала, - Лукашенко похвалив свій режим правління в Відні 11:42
Разумков зібрав голів фракцій через ринку землі: всі виступили проти, крім "Слуги народу" 11:40
Мінфін продовжує нарощувати держборг 11:37
У Києві через акції протесту поліція посилила охорону урядового кварталу 11:31 Карта
більше новин
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
ДАБІ видала сертифікати про введення в експлуатацію 2-ї та 3-ї черг німецької компанії Leoni в Коломиї 17:43
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
більше новин
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Дружину прокурора ГПУ, підозрювану у вимаганні $30 тис. хабара, відпустили під особисте зобов'язання 18:50
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok