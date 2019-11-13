Платформа Бойка вимагає від ДБР почати розслідування незаконного стеження за опозиційними депутатами з боку СБУ

"Опозиційна платформа – За життя" звернулася до директора Державного бюро розслідувань Р. Труби із заявою про вчинення керівництвом і співробітниками Служби безпеки України злочину, який полягає в проведенні щодо депутатів від нашої партії незаконної оперативно-розшукової діяльності СБУ, що здійснюється на порушення Конституції України та чинного законодавства, інформує портал zagittya.com.ua.

Партія вимагає від директора ДБР порушити кримінальну справу за опублікованою у ЗМІ інформацією про те, що департамент "К" СБУ отримав завдання організувати стеження і збір конфіденційної інформації про керівництво партії та народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя": Медведчука В.В., Шуфрича Н.І., Козака Т.Р., Німченка В.І., Загороднього Ю.І., Колтуновича О.С., Волошина О.А., Дубового Р.М., Дунаєва С.В., Столара В.М., Абрамовича І.О., Приходько Н.І., Пономарьова О.С., які не є фігурантами кримінальних справ, їм не повідомлялося про подозру, і щодо них Верховна Рада не давала дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. Отже, здійснення щодо них будь-яких оперативно-розшукових дій є незаконним і містить ознаки кримінальних злочинів.

Заявляємо, що це – черговий етап політичного переслідування нашої партії, продовження політики розправи над інакомислячими. Вимагаємо внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінальних злочинів, передбачених статтями 182, 344, 356, 365, 170, частиною першою статті 371 КК України.