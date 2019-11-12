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12 листопада 2019, вівторок, 18:41 182 Документ
Верховна Рада і партії 2019-11-12T19:30:03+02:00
Українські Новини
Нардеп від "Слуги народу" підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна

Нардеп від "Слуги народу" підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна

США, Джозеф Байден, Кирило Сазонов, Слуга народу, Петро Порошенко, Віктор Шокін, Олександр Мережко
Кирило Сазонов. Фото: ukrlife.tv
Кирило Сазонов. Фото: ukrlife.tv

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Олександр Мережко, який раніше був експертом Асоціації міжнародного права, ще в 2017 році підтвердив факт чинення тиску колишнім віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на Президента України Петра Порошенка з метою звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook експерт Кирило Сазонов, опублікувавши копії документів.

За словами Сазонова, у 2017 році український підрозділ Асоціації міжнародного права за запитом адвокатського бюро, яке захищало Шокіна, підготувало науково-правовий висновок про факт тиску Байдена на Президента України з метою звільнення Шокіна. У ньому експерт, а сьогодні це депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко, визнав тиск Байдена на Президента країни задля звільнення Шокіна та втручання у внутрішні справи України.

"Заяву віце-президента США Джозефа Байдена щодо необхідності звільнення з посади генерального прокурора України Шокіна як умови надання Україні відповідної фінансової (економічної) допомоги, можна розглядати як здійснення тиску на Президента України, а відтак цей тиск можна кваліфікувати як акт втручання у внутрішні справи України з боку іноземної держави, що є порушенням одного з принципів міжнародного права", – йдеться в опублікованому документі.

"Як дивовижно тасується колода. Цікаво, що скаже Мережко сьогодні щодо свого висновку дворічної давності? Думаю, як юрист-професіонал він від нього не відмовиться", – підсумував Сазонов.

Як повідомлялося раніше, 28 жовтня Шевченківський районний суд м. Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, які викладені в заяві колишнього генпрокурора Шокіна щодо незаконного збору і передачі його особистих даних співробітниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

16 жовтня ДБР зареєструвало заяву Шокіна про розголошення співробітниками НАБУ даних, які становлять таємницю досудового розслідування, а також "злив" персональних даних Шокіна співробітникам посольства США в Україні.

На думку Шокіна, НАБУ незаконно отримало в Державній міграційній службі його особисту картку, а також незаконно передала її посольству США. Цей "злив", на думку колишнього генпрокурора, був здійснений для чинення тиску на нього з боку колишнього віце-президента США Байдена.

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