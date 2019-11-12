Нардеп від "Слуги народу" підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Олександр Мережко, який раніше був експертом Асоціації міжнародного права, ще в 2017 році підтвердив факт чинення тиску колишнім віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на Президента України Петра Порошенка з метою звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook експерт Кирило Сазонов, опублікувавши копії документів.

За словами Сазонова, у 2017 році український підрозділ Асоціації міжнародного права за запитом адвокатського бюро, яке захищало Шокіна, підготувало науково-правовий висновок про факт тиску Байдена на Президента України з метою звільнення Шокіна. У ньому експерт, а сьогодні це депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко, визнав тиск Байдена на Президента країни задля звільнення Шокіна та втручання у внутрішні справи України.

"Заяву віце-президента США Джозефа Байдена щодо необхідності звільнення з посади генерального прокурора України Шокіна як умови надання Україні відповідної фінансової (економічної) допомоги, можна розглядати як здійснення тиску на Президента України, а відтак цей тиск можна кваліфікувати як акт втручання у внутрішні справи України з боку іноземної держави, що є порушенням одного з принципів міжнародного права", – йдеться в опублікованому документі.

"Як дивовижно тасується колода. Цікаво, що скаже Мережко сьогодні щодо свого висновку дворічної давності? Думаю, як юрист-професіонал він від нього не відмовиться", – підсумував Сазонов.

Як повідомлялося раніше, 28 жовтня Шевченківський районний суд м. Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, які викладені в заяві колишнього генпрокурора Шокіна щодо незаконного збору і передачі його особистих даних співробітниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

16 жовтня ДБР зареєструвало заяву Шокіна про розголошення співробітниками НАБУ даних, які становлять таємницю досудового розслідування, а також "злив" персональних даних Шокіна співробітникам посольства США в Україні.

На думку Шокіна, НАБУ незаконно отримало в Державній міграційній службі його особисту картку, а також незаконно передала її посольству США. Цей "злив", на думку колишнього генпрокурора, був здійснений для чинення тиску на нього з боку колишнього віце-президента США Байдена.