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12 листопада 2019, вівторок, 18:30 13
Суспільство 2019-11-12T19:32:29+02:00
Українські Новини
У Шевченківському районі Києва назвали вулицю на честь Окуєвої

У Шевченківському районі Києва назвали вулицю на честь Окуєвої

Київрада, Перейменування вулиць, Аміна Окуєва
Окуєва. Фото: facebook.com/Amina.Okueva
Окуєва. Фото: facebook.com/Amina.Okueva

Київська міська рада назвала вулицю в Шевченківському районі столиці на честь екс-бійця добровольчого батальйону сил Антитерористичної операції (АТО) Аміни Окуєвої.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У Шевченківському районі з'явилася вулиця Аміни Окуєвої - для вшанування пам'яті лікаря, громадської активістки та військовослужбовцем, учасниці "Революції гідності" і війни на сході України", - йдеться в повідомленні.

Раніше планувалося на честь Окуєвої перейменувати вулицю Проектну в Шевченківському районі.

Крім цього, в Дніпровському районі була перейменована вулиця Панельна на вулицю Андрія Аболмасова, активного учасника Євромайдану, добровольця, учасника АТО, загиблого на сході України.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня 2018 року пройшов рік після вбивства Аміни Окуєвої.

Раніше, 30 жовтня 2017 року, авто з подружжям-добровольцями АТО Аміною Окуєвою і Адамом Осмаєвим обстріляли ввечері з кущів в районі залізничного переїзду біля Глевахи (Київська область). В результаті замаху Окуєва загинула.

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