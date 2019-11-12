У Чкаловському та Куп'янську триває надзвичайний стан через недобудовану котельню

В Чкаловській об'єднаної територіальної громади (ОТГ) в Харківській області вже більше тижня оголошено надзвичайний стан через відсутність опалення у багатоквартирних житлових будинках.

Про це повідомило місцеве інтернет-видання visti.news.

Майже місяць пройшов з початку офіційного старту опалювального сезону, але про нього лише чули в багатоповерхових житлових будинках, які підключені до центрального опалення.

Місцевий мешканець Лідія Іванівна, яка проживає на 1-му поверсі багатоквартирного будинку, радить гостям не роздягатися при вході, так як на вулиці набагато тепліше, ніж у її квартирі. Показує, що одягнена в кілька кофт і штанів, зверху халат. Скаржиться, що у кімнатах вогкість: "Під батареєю вже тече - вогкість така. Воно просто, коли на вулиці холодно, тут топимо. І газом, і обігрівач включили!"

Із запитанням, що відбувається в Чкаловській ОТГ, журналісти звернулися до голови громади Віктора Соловйова. Він запевняє, що в будинках було тепло, якби встигли побудувати міні-котельні. "Будівництво нових котелень йде настільки повільно, що ми не бачимо виконання обіцянок обласної адміністрації, що вони запустяться. Ось Юлія Олександрівна (Світлична, колишній голова Харківської обласної державної адміністрації), на жаль, тут жодного разу не була, у Чкаловській ОТГ", - сказав Соловйов.

За його даними, одна з обіцяних котелень все ще у стані будівництва, там не зариті траншеї для труб, а обладнання загорнуте в плівку. Хоча, відповідно до даних з офіційного веб-сайту Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) від 5 грудня 2018 року, 3 котельні в Чугуївському районі планувалося ввести в експлуатацію ще в 1-му півріччі 2019 року.

"З наступного опалювального сезону плануємо повністю перевести централізоване опалення Чкаловського на роботу від модульних котелень", - зазначив Соловйов.

Ще одна причина того, що мерзнуть більше тисячі жителів, за даними керівника ОТГ - борги перед НАК "Нафтогаз України". Ліміти на газ не виділили через існуючі заборгованості попереднього комунального підприємства.

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За даними видання, схожа ситуація й у Куп'янську (Харківська область). При цьому там страждають не лише мешканці багатоквартирних будинків. Але й в 6 освітніх установах вже другий тиждень введені вимушені канікули. Температура у навчальних класах ледь досягає +13 градусів тепла за Цельсієм.

10 листопада новий голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що дана проблема є першочерговою для її термінового врегулювання. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він повідомив, що процедури з подачі тепла до населених пунктів будуть завершені 13-14 листопада.