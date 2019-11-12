Львів відновив використання кінних карет в місті з 12 листопада. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 12 листопада, на позаплановому засіданні комісія з туристичної навантаженні розглянула питання функціонування кінних карет у Львові. Після годинного обговорення і заслуховування всіх сторін прийнято рішення відновити діяльність кінних карет у Львові", - сказано в ньому.

За даними Львівської міськради, причиною аварії з каретою стало стороння дія, коли хтось запалив феєрверк, і цей феєрверк викликав відповідну реакцію коні.

"Як свідчили сьогодні на засіданні, цей кінь був тренований, він знімався у фільмах, брав участь у постановках з різного роду спецефектами, тобто він був готовий", - йдеться в повідомленні.

Львівська міськрада закликає поліцію притягнути до відповідальності людини, дії якого призвели до аварії.

Як повідомляли Українські Новини, Львів вирішив призупинити дозвіл на використання кінних карет в місті для розслідування аварії з каретою.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії за участю карети у Львові.

З'ясувалося, що невідомі підірвали петарду біля упряжки, коні злякалися і побігли.

Поліція встановлює особи невідомих, які налякали коней.

На даний момент відкрито кримінальне провадження за ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу.