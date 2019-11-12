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12 листопада 2019, вівторок, 16:38 236
Верховна Рада і партії 2019-11-12T19:30:04+02:00
Українські Новини
Вся держсільгосп земля повинна бути розділена між тими, хто раніше не отримав земельні паї, – Льовочкін

Вся держсільгосп земля повинна бути розділена між тими, хто раніше не отримав земельні паї, – Льовочкін

Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, Ринок землі, ОПЗЖ, Розпаювання землі
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін вважає, що вся державна сільськогосподарська земля повинна бути розділена між тими, хто раніше не отримав земельні паї. Народний депутат уточнив, що абсолютна більшість громадян України не підтримують введення ринку землі в нинішніх умовах.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

За словами парламентарія, зараз українська сільськогосподарська земля є сильно недооціненою.

"В економічних умовах, в яких сьогодні знаходиться Україна, відкриття ринку землі, по суті, пограбує нинішніх власників паїв. Така земля, яка є в Україні, повинна бути дооцінена й коштувати на європейському рівні", – підкреслив Льовочкін.

Народний депутат додав, що фракція ОПЗЖ категорично не підтримує законопроект про ринок землі і не буде за нього голосувати. "Вся наша фракція вийшла сьогодні до трибуни і заявила про свою позицію", – сказав парламентарій.

Він додав, що до відкриття ринку землі необхідно підготуватися.

"Ми вважаємо, що повинна бути відновлена справедливість – вся державна сільськогосподарська земля повинна бути розділена між тими людьми, які не отримали земельні паї під час первинної розпаювання", – підкреслив Льовочкін.

Після того, як буде розпайована державна земля, необхідно провести всеукраїнський референдум з питання землі. І лише референдум дасть відповідь на питання – чи згоден український народ на те, щоб був скасований мораторій на продаж землі сільгосппризначення.

"Український народ повинен прийняти на референдумі рішення: буде чи не буде продаватися українська сільськогосподарська земля. Лише після цього будь-яка влада – і Президент, і парламент, і Кабмін – можуть приймати рішення про запуск ринку землі. До виконання цих умов ми будемо категорично проти цього законопроекту", – резюмував опозиційний політик.

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