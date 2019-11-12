Законопроект про деривативи необхідно суттєво доопрацювати, - профільна асоціація

Професійна асоціація учасників ринків капіталу і деривативів (ПАРД) виступає за доопрацювання законопроекту про деривативи №2284.

Про це повідомив президент ПАРД Олексій Кий і голова Ради ПАРД Сергій Оксанич в ході прес-конференції "Позиція ПАРД щодо законопроекту №2284" в прес-центрі "Українських Новин".

"Ситуація, що склалася, змушує нас звернути увагу на цей законопроект... Законопроект №2284 став краще, значно краще попередників. Ряд новел, які привносить цей документ, може змінити парадигму ринку. Але у нього є як переваги, так і недоліки", - сказав Кий.

Серед переваг даного документа він назвав законодавчу основу запуску ринку деривативів, визначення дефолту і ряд інших.

"Цей законопроект дасть ефект розвитку ринку не раніше ніж через 2-3 роки. Нам би хотілося більш швидкого ефекту для українських інвесторів... В цьому документі суцільно і поруч знаходяться фрази типу "та інші". З урахуванням того, що комісія вийшла з необхідності узгодження з низкою міністерств і відомств своїх актів, ми як ринок втратили можливість апеляції до регулятора. У поточних умовах це неправильно, як мінімум. Ці моменти викликають найбільшу незадоволеність і нерозуміння", - підкреслив Кий.

Сергій Оксанич також додав, що серед негативних нюансів документа варто відзначити введення корпоративного управління.

"У документі вводиться цілий блок вимог до корпоративного управління профучасників. Замість того, щоб як у більшості країн світу дати рекомендації, щоб інвестори відчували себе більш комфортно, доводять до ряду жорстких вимог, коли вимагають від невеликої компанії, щоб створювала низку комітетів, вводився ряд незалежних директорів", - сказав він.

Оксанич додав, що ще один напрямок, що викликає занепокоєння – це визначення інвесторів кваліфікованих і некваліфікованих.

"Беруться європейські директиви, які відпрацьовані на розвинених ринках і з певними параметрами ринку. Беруться і механічно переносяться на наш ринок і тим самим визначають некваліфікованими інвесторами ряд компаній. Комісія ніяк не може вийти із зони "дитячих" хвороб, коли механічно переносяться вимоги, які не будуть сприяти швидкому розвитку ринку", - підкреслив він.

При цьому Оксанич підкреслив важливість врахування зауважень ПАРД до зазначеного законопроекту при його прийнятті.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році Національний банк затвердив порядок оцінки деривативів.