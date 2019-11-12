підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
12 листопада 2019, вівторок, 15:56 7
Фінанси 2019-11-12T16:10:47+02:00
Українські Новини
Законопроект про деривативи необхідно суттєво доопрацювати, - профільна асоціація

Законопроект про деривативи необхідно суттєво доопрацювати, - профільна асоціація

Професійна асоціація учасників ринків капіталу і деривативів (ПАРД) виступає за доопрацювання законопроекту про деривативи №2284.

Про це повідомив президент ПАРД Олексій Кий і голова Ради ПАРД Сергій Оксанич в ході прес-конференції "Позиція ПАРД щодо законопроекту №2284" в прес-центрі "Українських Новин".

"Ситуація, що склалася, змушує нас звернути увагу на цей законопроект... Законопроект №2284 став краще, значно краще попередників. Ряд новел, які привносить цей документ, може змінити парадигму ринку. Але у нього є як переваги, так і недоліки", - сказав Кий.

Серед переваг даного документа він назвав законодавчу основу запуску ринку деривативів, визначення дефолту і ряд інших.

"Цей законопроект дасть ефект розвитку ринку не раніше ніж через 2-3 роки. Нам би хотілося більш швидкого ефекту для українських інвесторів... В цьому документі суцільно і поруч знаходяться фрази типу "та інші". З урахуванням того, що комісія вийшла з необхідності узгодження з низкою міністерств і відомств своїх актів, ми як ринок втратили можливість апеляції до регулятора. У поточних умовах це неправильно, як мінімум. Ці моменти викликають найбільшу незадоволеність і нерозуміння", - підкреслив Кий.

Сергій Оксанич також додав, що серед негативних нюансів документа варто відзначити введення корпоративного управління.

"У документі вводиться цілий блок вимог до корпоративного управління профучасників. Замість того, щоб як у більшості країн світу дати рекомендації, щоб інвестори відчували себе більш комфортно, доводять до ряду жорстких вимог, коли вимагають від невеликої компанії, щоб створювала низку комітетів, вводився ряд незалежних директорів", - сказав він.

Оксанич додав, що ще один напрямок, що викликає занепокоєння – це визначення інвесторів кваліфікованих і некваліфікованих.

"Беруться європейські директиви, які відпрацьовані на розвинених ринках і з певними параметрами ринку. Беруться і механічно переносяться на наш ринок і тим самим визначають некваліфікованими інвесторами ряд компаній. Комісія ніяк не може вийти із зони "дитячих" хвороб, коли механічно переносяться вимоги, які не будуть сприяти швидкому розвитку ринку", - підкреслив він.

При цьому Оксанич підкреслив важливість врахування зауважень ПАРД до зазначеного законопроекту при його прийнятті.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році Національний банк затвердив порядок оцінки деривативів.
Архів
Новини
Вся держсільгосп земля повинна бути розділена між тими, хто раніше не отримав земельні паї, – Льовочкін 16:38
Гривня різко зміцнилася на міжбанку 16:28
Стала відома дата приїзду місії МВФ в Україну 16:20
Майже 40% українців хотіли б відкрити власну справу 16:17
АМКУ встановив ознаки монопольного становища у МХП 16:05
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Газ, овочі і долар подорожчають: як зміняться ціни до кінця року 09:45
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
ДАБІ видала сертифікати про введення в експлуатацію 2-ї та 3-ї черг німецької компанії Leoni в Коломиї 17:43
більше новин
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Медіапрофспілка закликала готувати всеукраїнський страйк журналістів через бажання влади ввести стандарти новин 10:59
В Україні розпочався набір людей на експедицію в Антарктиду: потрібні кухарі, біологи та лікарі 20:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok