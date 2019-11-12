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12 листопада 2019, вівторок, 15:20 9
Події 2019-11-12T16:45:03+02:00
Українські Новини
Ви згорите зі мною: Чоловік підпалив себе у київському залі ігрових автоматів

Ви згорите зі мною: Чоловік підпалив себе у київському залі ігрових автоматів

Підпал, Дарниця, Ігрові автомати, самопідпал
Місце самопідпалу чоловіка. Фото:
Місце самопідпалу чоловіка. Фото: "Інформатор"

У ніч на 12 листопада в Києві за адресою вулиця Попудренка, 9а стався незвичайний інцидент. Чоловік зайшов у зал ігрових автоматів і намагався покінчити життя самогубством. Постраждалого госпіталізували до лікарні, повідомляє "Інформатор".

Все трапилося близько 04:30.

Чоловік зайшов до зали ігрових автоматів "Лото Золото" і зі словами "Зараз ви згорите разом зі мною" облив себе рідиною для розпалювання багаття і підпалив. Божевільного відразу ж загасили і викликали екстрені служби. Він отримав незначні опіки, але допомога медиків знадобилася.

Постраждалий перебував у неадекватному стані і відмовлявся пояснювати, що сталося. Йому близько 25 років. У момент підпалу в закладі був лише адміністратор та один відвідувач. Ніхто не постраждав. Деталі інциденту з'ясовують.

Як повідомляли Українські Новини, екс-військовий Сил спецоперацій підпалив себе біля Міноборони. Раніше в Кривому Розі чоловік підпалив себе біля пам'ятника загиблим героям АТО.

Крім того, п'яний киянин намагався спалити себе у Печерському райуправлінні поліції.

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