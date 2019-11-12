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  • Влада намагається легалізувати гральний бізнес в турборежимі та непублічно, – Кушнірук
12 листопада 2019, вівторок, 15:18 140
Економіка 2019-11-12T16:30:03+02:00
Українські Новини
Влада намагається легалізувати гральний бізнес в турборежимі та непублічно, – Кушнірук

Влада намагається легалізувати гральний бізнес в турборежимі та непублічно, – Кушнірук

Борис Кушнірук, Український аналітичний центр, азартні ігри, гральний бізнес, Законопроект №2285
Борис Кушнірук. Фото: politeka.net
Борис Кушнірук. Фото: politeka.net

Голова експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук заявив, що влада намагається легалізувати гральний бізнес у турборежимі, оскільки поряд з основним проектом закону про легалізацію №2285 з'явилося ще 7 альтернативних.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

Експерт зазначив, що жоден з цих законопроектів не лише не вирішує проблему грального бізнесу, а й вноситься на розгляд парламенту без обговорення та із порушенням процедур.

Так, 12 листопада Верховна Рада України прийняла постанову, згідно з якою всі 8 проектів законів внесені на розгляд депутатами на поточному сесійному тижні.

При цьому, як уточнив Кушнірук, законопроект №2285-1 народного депутата Олега Марусяка хоч й був рекомендований профільним комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики до розгляду на поточній сесії, але ще не отримав оцінку Головного науково-експертного управління, оскільки на момент винесення документа на перше читання відсутній його текст.

"Примітно, що на додачу до основного проекту, розробленого та поданого урядом, майже усі альтернативні проекти подали депутати від фракції "Слуга народу", і лише один з проектів внесла депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська", - підкреслив експерт.

"Це трохи дивно, що різні члени фракції "Слуга народу" кинулася писати закони про одне й те ж саме. Але це ж пояснює, що влада, з одного боку, дуже поспішає легалізувати азартні ігри, і сподівається, що один із законів вдасться протягнути в першому читанні та відкоригувати до другого і третього. З іншого боку, очевидно, що у Президента, уряду та депутатів немає єдиної позиції з цього питання. Прийняття будь-якого із цих проектів не призведе до обіцяного Володимиром Зеленським зростання інвестицій і надходжень у бюджет, так як всі проекти законів відірвані від реальності та пролобійовані вузькою групою компаній, переважно російських. Цим і пояснюється аномальна непублічність при розробці та прийнятті проекту легалізації ігорного бізнесу", - вважає Кушнірук.

Нагадаємо, що за даними соціологічного дослідження "Рейтингу", 60% громадян України не підтримують легалізацію в Україні грального бізнесу.

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