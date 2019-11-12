Рада прийняла за основу неузгоджений з Єврокомісією законопроект №2233

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект №2233 "Про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії". А саме законопроект підтримали фракції "Слуга народу" (233 голоси "за"), "Опозиційна платформа - За життя" (30), депутатська група "За майбутнє" (15) і 17 позафракційних народних депутатів. Жодного голосу за цей законопроект не дали фракції "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина".

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Під час обговорення у сесійній залі співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко зазначила, що законопроект №2233 суперечить директивам Європейського Союзу.

"Ми очікували, що буде реакція на запитання від нашої фракції, як цей законопроект корелюється з директивами Європейського Союзу. Ми не почули про це ані слова. Ми почули про опалювальний сезон. Ми не почули жодного слова про інші питання, які корелюється з останніми рішеннями Ради безпеки ООН та Верховної Ради України попереднього скликання щодо країни-агресора. Про те, що сьогодні йде торгівля на крові з Росією електроенергією", – заявила Геращенко.

Проти прийняття законопроекту виступив і заступник голови парламентського комітету з енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина"). За його словами, проти цього законопроекту виступають європейські партнери України.

"Цей законопроект не можна назвати про внесення змін у закон про ринок електроенергії. Він про скасування ринку електроенергії, так правильно назвати. Теза друга. Коли потрапив у яму, насамперед треба перестати копати далі, це основний заповіт для всіх реформаторів. Сьогодні триває спроба цю яму копати далі. Мене дуже здивувало, коли прем'єр-міністр, який був на цьому засіданні, сказав, що, за його інформацією, Єврокомісія та євроенергетичне співтовариство підтримують цей законопроект. Це повна нісенітниця. Є абсолютно зворотній відгук, підписаний він паном Копачем (секретарем європейського Енергетичного співтовариства)", – поінформував Кучеренко.

Нагадаємо, раніше Американська торгівельна палата в Україні закликала зняти з розгляду законопроект "Про внесення зміни до Закону України "Про ринок електроенергії" (№2233), оскільки він скасовує реформу енергоринку та може перешкодити синхронізації української енергосистеми з європейською.

Перша енергетична асоціації України (ПЕАУ) заявила, що ухвалення цього законопроекту поверне ручне регулювання в електроенергетиці та скасує реформу ринку електроенергії. Європейська Бізнес Асоціація висловила стурбованість тим, що важливі для енергетичної галузі законопроекти були схвалені Комітетом Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ з порушенням регламентних норм.

31 жовтня президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заявив, що голосування за законопроект №2233 продемонструє, скільки депутатів працює в інтересах держави, а скільки – в інтересах бізнесмена Ігоря Коломойського.