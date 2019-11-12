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  • Екс-мер Ірпеня Карплюк дискредитує прокуратуру, щоб уникнути покарання за корупцію, - Дмитрунь
12 листопада 2019, вівторок, 12:41 256
Політика 2019-11-12T13:00:02+02:00
Українські Новини
Екс-мер Ірпеня Карплюк дискредитує прокуратуру, щоб уникнути покарання за корупцію, - Дмитрунь

Екс-мер Ірпеня Карплюк дискредитує прокуратуру, щоб уникнути покарання за корупцію, - Дмитрунь

Мер Ірпеня, Володимир Карплюк, Юрій Дмитрунь

Екс-мер Ірпеня Володимир Карплюк з допомогою "чорного піару" намагається дискредитувати Києво-Святошинської місцеву прокуратуру, щоб перешкодити розслідуванню корупції і "тіньових схем" в місті.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник прокуратури Юрій Дмитрунь, пише КП в Україні.

"Останнім часом представники старої влади Ірпеня почали проти мене неправомірні інформаційні атаки. Екс-мер Ірпеня Володимир Карплюк всіма можливими способами намагається дискредитувати мене і Києво-Святошинську місцеву прокуратуру, розпускаючи брудні плітки і неправдиву інформацію у підконтрольних йому ЗМІ", - пише прокурор.

За його словами, причиною подібних маніпуляцій стала діяльність прокуратури, спрямована на протидію свавіллю місцевої влади та порушення кількох справ проти Володимира Карплюка.

"Виконуючи свої професійні обов'язки і виконуючи загальнодержавний курс на боротьбу з корупцією та тіньовими схемами, Києво-Святошинська місцева прокуратура ініціювала кілька гучних справ проти екс-мера Ірпеня та його команди. Залишившись без протекції "зверху" Карплюк і його команда "Нові обличчя" не можуть тиснути на прокуратуру, тому використовують методи "чорного" піару", - вважає Дмитрунь.

Він також закликав суспільство і ЗМІ не піддаватися на маніпуляції та "чорний піар" Карплюка, а також ретельно перевіряти всю інформацію про діяльність місцевої прокуратури.

"Будь-які інформаційні напади з боку скандального екс-мера абсурдні і не мають жодних доказів та підстав. У своїй діяльності я керуюся виключно законами України, але не піддаюся ніяким погрозам і маніпуляціям. Я звертаюся до незалежних журналістів з проханням уважно стежити та перевіряти інформацію, що надходить. Ніякі інформаційні атаки не стануть перешкодою для досягнення справедливості", - підкреслив Юрій Дмитрунь.

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