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12 листопада 2019, вівторок, 12:24 290
Судова влада 2019-11-12T13:00:03+02:00
Українські Новини
Адвокат звинуватив суддів Антикорупційного суду в упередженості

Адвокат звинуватив суддів Антикорупційного суду в упередженості

НАБУ, САП, Роттердам+, Ірина Одинець, Дмитро Вовк

Рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду щодо заочного арешту колишніх голови НКРЕКП Дмитра Вовка та співробітника комісії Володимира Бутовського - упереджене та політично вмотивоване.

Про це написала адвокат обвинувачуваних у справі "Роттердам+" Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні в суді відбулися засідання з обрання запобіжних заходів моїм підзахисним Дмитру Вовку та Володимиру Бутовському. Як ми і очікували, винесено рішення про безальтернативне утримання під вартою без можливості внесення застави. Останні судові засідання підтверджували нашу підозру щодо упередженості суду. Судді відверто "підігравали" стороні обвинувачення. Чого тільки вартий вихід з нарадчої кімнати для зобов’язання прокурора надати документи, за відсутності яких і неможливість у зв’язку з цим обрання запобіжного заходу вказав захисник. Як?! А де ж змагальність процесу?! А як же норми КПК?! Де верховенство права?!", - написала Одинець.

На думку адвоката, рішення суду свідчить про політичну вмотивованість справи та упередженість слідства.

"Ми можемо згадати, як очільники НАБУ та САП неодноразово порушували презумпцію невинуватості, називаючи прізвища моїх підзахисних у наперед визначеному контексті винуватості. Але ж і очільники держави протягом останнього тижня принаймні декілька разів публічно озвучили мотивації своїх дій – "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок", - зазначила Одинець.

Вона наголосила, що в ході розслідування справи слідчі фальсифікували докази, керуючись політичною доцільністю, а не бажанням встановити істину.

"Винесення рішення про обмеження свободи моїх підзахисних у справі, в якій досі нез’ясованими залишаються обставини фальсифікацій та маніпулювання слідства, дійсно набагато більше схоже на задоволення запиту на "кров та посадки", аніж намір встановити істину", - констатувала Одинець.

Нагадаємо, раніше Ірина Одинець заявила, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що  САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і  тоді НАБУ замовило "експертизу" у СБУ за  власним "темником".

Ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк раніше назвав справу "Роттердам+" помстою Коломойського шляхом використання незаконного тиску через НАБУ і САП. На його думку, такі дії олігарха спричинені тим, що в період дії прозорого ринкового ціноутворення він недоотримав прибуток від своїх феросплавних заводів, які мають велику енергоємність.

За результатами дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року, рівень недовіри до Антикорупційного суду складає 57%, до НАБУ та САП - 56%.

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