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  • СБУ стежить за Медведчуком, його дружиною та групою депутатів опозиції, - журналіст
12 листопада 2019, вівторок, 12:13 10
Політика 2019-11-12T12:13:02+02:00
Українські Новини
СБУ стежить за Медведчуком, його дружиною та групою депутатів опозиції, - журналіст

СБУ стежить за Медведчуком, його дружиною та групою депутатів опозиції, - журналіст

СБУ

Репортер Андрій Павловський повідомив, що співробітники Служби безпеки України проводять оперативні заходи щодо народних депутатів з фракції партії Опозиційна платформа - за життя і їхнього оточення. Про це журналіст написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вчора я опублікував документи про негласні  оперативні дії СБУ по відношенню до ОПЗЖ. Зараз більш детально розповім суть.

Мої джерела передали мені інформацію і документи, які говорять про те, що СБУ проводить негласні оперативні дії по відношенню до депутатів від Опозиційною платформи - За життя, зокрема відповідальними за їх проведення визначені два заступника глави СБУ Олександр Дублик і заступник глави СБУ, генерал- майор Анатолій Калюжняк. 8 листопада 2019 року Олександр Дублик був звільнений з СБУ.

В отриманих документах йдеться про те, що необхідно налагодити зв'язки в середині партії, а також визначити партійні фінансові потоки. Необхідно визначити зв'язку депутатів, спосіб їхнього життя, місце проживання, визначити місця частого перебування. Прізвища депутатів по яким ведеться робота: Медведчук, Шуфрич, Козак, Німченко, Загородній, Колтунович, Волошин, Чубірко.

У пункті 8 документа йдеться про залучення патріотичних організацій для проведення мітингів по всій Україні проти ОПЗЖ.

Окреме завдання поставлено Головному управлінню "К" в СБУ. Йдеться про моніторинг всіх фінансових операцій з необхідністю встановити фінансові джерела партії. А також перевірити всі рахунки і осередки по усім банкам.

Я проконсультувався з юристами і вони мені сказали, що будь-які негласні оперативні дії щодо нардепів можуть проходити тільки після зняття з них недоторканності за результатами голосування у Верховній Раді. А цього зроблено не було", - констатував репортер.

При цьому він порадив більш детально ознайомиться з його розслідуванням у відеоблозі.

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