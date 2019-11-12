Імпортуючи електроенергію, ми фінансуємо економіку інших країн замість своєї, - Кушнірук

Імпортуючи електроенергію, ми збільшуємо доходи та створюємо робочі місця в інших країнах, натомість наша енергогалузь занепадає. Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook.

Експерт зазначив, що низка енергоресурсів в Україні є дефіцитними, проте це не стосується електроенергії, її у нас надлишок і потреба імпортувати струм відсутня. Окрім того, він звертає увагу, що імпорт нафти чи газу – це імпорт сировини, в той час як електроенергія – це готова продукція, імпортуючи її, ми фінансуємо економіку інших країн.

"Імпорт нафти, газу, вугілля, палива для АЕС - це імпорт сировини. Імпорт електроенергії - це імпорт готової продукції. У нормальній економіці, сприяють імпорту сировини і стимулюють експорт готової продукції, а не навпаки… Можна було б з розумінням ставитися до імпорту електроенергії, якби в Україні був дефіцит генеруючих потужностей. Але в Україні - їх профіцит", - написав Кушнірук

Він також наголосив, що імпорт сировини - це можливості для нарощування випуску готової продукції та її експорту, це створення робочих місць. Імпорт електроенергії - це збільшення доходів та створення робочих місць в інших країнах, натомість звільнення українських енергетиків і шахтарів.

"Імпорт електроенергії означає погіршення зовнішньоторговельного балансу (який у нас і без того надмірно дефіцитний). Що виглядає абсурдно, коли внутрішні виробничі потужності не задіяні і потреба в імпорті відсутня", - підсумував Кушнірук.

Нагадаємо, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу.

Раніше експерт "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп заявив, що імпорт електроенергії з РФ створить тиск на вітчизняних гравців енергетики та загрожує приєднанню України до європейської енергосистеми у 2023 році. Також він не виключив можливості атаки з боку РФ на український енергоринок, що загрожує нашій енергобезпеці.