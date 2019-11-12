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12 листопада 2019, вівторок, 09:53 12
Президент 2019-11-12T12:15:03+02:00
Українські Новини
Львівські шахтарі просять у Зеленського грошей на зарплату

Львівські шахтарі просять у Зеленського грошей на зарплату

львівські шахтарі

Шахтарі Львівської області просять Президента Володимира Зеленського погасити 354 млн гривень боргу по зарплаті. Про це йдеться у зверненні колективів державного підприємства "Львіввугілля" Зеленського, передають Українські Новини.

"станом на 11.11 заборгованість по заробітній платі перед працівниками "Львіввугілля" становить 354 млн гривень, що становить більше 2 місяців", - йдеться в ньому.

У зверненні йдеться, що ситуація, що склалася може призвести до соціального вибуху в регіоні, в якому проживає 150 тис. чоловік.

За даними шахтарів, у першій декаді проводилися зустрічі для вирішення проблеми з виплатою зарплати, в тому числі на рівні Кабінету міністрів.

"Однак непрофесійні дії представників влади не тільки не вирішують проблему, але і ще більше її ускладнюють. Межа терпіння шахтарів закінчується", - сказано у зверненні.

Шахтарі просять погасити заборгованість по зарплаті, а також вирішити питання з фінансуванням "Львіввугілля" на 2020 рік і вирішити питання збуту вугілля.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні державне підприємство "Львіввугілля" повністю погасило борг по зарплаті перед шахтарями за серпень.

Раніше шахтарі погрожували відновленням акцій протесту в разі непогашення заборгованості по зарплаті до кінця жовтня.

10 червня шахтарі "Львіввугілля" перекривали міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області.

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