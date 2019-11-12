Тариф на електроенергію для населення потрібно підвищувати, - Прокіп

Тарифи на електроенергію для населення потрібно вирівнювати з тарифами для промисловості, в перспективі це може забезпечити зниження ціни на струм. Про це заявив експерт "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп в ефірі каналу "Хвиля".



Експерт зазначив що через покладання державою на "Енергоатом" і "Укргідроенерго" спецобов’язків з продажу дешевої електроенергії населенню програють всі, в тому числі і населення, оскільки великі генеруючи компанії фактично виключені з ринку.



"Програють всі, крім населення, яке платіжку получає нижчу, але по факту отримує вищу ціну продукції, оці всі макроефекти, тому що імпорт і заміна національного виробництва – це і тиск на національну валюту, на платіжний баланс і все решта. Тут однією рукою намагаємося зробити добре, а іншою даємо таку оплеуху всім", - сказав Прокіп.



Він наголосив, що тарифи на електроенергію для населення потрібно піднімати, як мінімум, до рівня тарифів на струм для промислових споживачів. А незахищеним верствам населення надавати субсидії.



"Фактично по всіх правилах ціни для населення і промисловості мають бути однаковими. А взагалі навіть ще вищими, тому що промисловість – це переважно гуртовий покупець. Той, хто купує більше, завжди отримує якусь знижку. А населення з особливим графіком, тобто з піками, має платити по всіх правилах вищу ціну. А ті вже, хто не може собі дозволити заплатити таку ціну, їм потрібно компенсувати якимись монетизованими субсидіями", - пояснив Прокіп.



Він навів приклад ринку електроенергії Словаччини, схожий за структурою з ринком України, де тарифи для населення і промисловості однакові, і у них ціна на електроенергію нижча, ніж в Україні.



"Ситуація в Словаччині, що у них теж більше 50% енергії – це атомка. 30% - це вугілля. І решта – відновлювальні. Але паритет цін для населення і промисловості інший. І виходить так, що вони з дуже подібною структурою виробництва електроенергії дуже часто мають нижчу ціну. А ми за рахунок того, що ми дешеву генерацію виключили з ринку, не пускаємо її, маємо відповідно вищу ціну", - сказав Прокіп.



Нагадаємо, раніше Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк заявив, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення та підприємців, і ціни на струм для населення неминуче зростуть.