ДАБІ видала сертифікати про введення в експлуатацію 2-ї та 3-ї черг німецької компанії Leoni в Коломиї

Виконуючий обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України Олександр Строкач заявив про видачу сертифікатів про введення в експлуатацію другої та третьої черг промислових об'єктів німецького заводу кабельної продукції Leoni в Коломиї (Івано-Франківська область).

Про це повідомила прес-служба ДАБІ.

"Сьогодні на рівні держави робляться важливі кроки з поліпшення інвестиційного клімату, створюються сприятливі умови для роботи міжнародних та українських великих компаній, які формують значну частину економіки країни. В будівельної галузі взято курс на спрощення та автоматизацію дозвільних процедур – це буде вселяти впевненість замовниками будівництва в прозорих і чесних взаємовідносинах держави та бізнесу", - прокоментував подію Строкач.

Названі черги передбачають розміщення промислових об'єктів, які покращать роботу заводу, дозволять посилити його потужності та помітно збільшать кількість робочих місць. Наприклад, введення третьої черги створить нові робочі місця для 922 співробітників.

Довідка

Завод кабельної продукції Leoni в Коломиї виявився найпотужнішим інвестиційним проектом з виробництва електроустаткування для двигунів і транспортних засобів за останні 5 років на території Івано-Франківської області.