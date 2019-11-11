Важили менше кілограма: у Великобританії народилися найменші в світі хлопчики-близнюки

У Великобританії народилися самі маленькі хлопчики-близнюки, яких відразу після народження відправили у відділення інтенсивної терапії, і їм вдалося вижити завдяки зусиллям медиків. Про це повідомляє The Sun.

Так, повідомляється, що малюки народилися всього на 23-му тижні вагітності і є найменшими близнюками, що вижили у Великобританії.

Наголошується, що близнюки народилися 16 квітня. Ешлі важив всього 14,2 унції (403 грам) і Джо - 15,1 унції (429 грам).

Лише американські сестри і Хіба Рахман, 2004 року народження, були менше цих новонароджених близнюків.

Після народження діти були терміново відправлені у відділення інтенсивної терапії, де вони залишалися протягом декількох місяців. У серпні дітям дозволили повернутися додому.

У хлопчиків хронічне захворювання легенів, але лікарі дають позитивний прогноз.

Як повідомляли Українські Новини, американка народила шістьох близнюків за дев'ять хвилин.

Раніше чотирнадцяту за рахунком дитину народила мешканка Дніпра.