"Спрощенці" 3-ї групи не повинні видавати чеки при отриманні переказів між поточними рахунками ФОПів, – Верланов

Голова Державної податкової служби (ДПС) України Сергій Верланов пояснив, що будь-які перекази за товари чи послуги з поточного рахунку фізичної-особи підприємця (ФОП), юридичної чи фізичної особи або через касу банка на поточний рахунок ФОПа-спрощенця не потребуватимуть використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, роз’яснюючи положення законів щодо застосування РРО.

"Юристи, консультанти, айтішники, інші самозайняті особи, в тому числі і ті, хто працює на третій групі спрощеної системи оподаткування, не мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій, якщо їх клієнти розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом", - процитувала Верланова прес-служба ДПС.

"Також РРО не потрібні, якщо клієнт в касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця", - наголосив очільник податкової.

У той же час, якщо розрахунки за товар чи послугу відбулися із використанням банківської платіжної карти, то така операція підпадає під визначення "розрахункової операції". У ДПС зазначили, що діяла ця норма і раніше.

"Це не нова норма: вимоги щодо застосування РРО по операціях із застосуванням платіжних карток діяли і раніше. Втім, ми розуміємо, що існує багато запитань щодо нюансів і практичних аспектів застосування реєстраторів розрахункових операцій при проведенні таких розрахунків. Тому спільно із Міністерством фінансів будемо їх роз’яснювати", - уточнив Верланов.

Нагадаємо, у ДПС запевнили, що нові закони про РРО не змінюють правила спрощеної системи оподаткування, а навпаки спрямовані на їхню лібералізацію.