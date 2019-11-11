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11 листопада 2019, понеділок, 16:08 135
Суспільство 2019-11-11T17:00:02+02:00
Українські Новини
Боротьба з корупцією в судах виходить на перший план, – учасник АТО Афанасьєв

Боротьба з корупцією в судах виходить на перший план, – учасник АТО Афанасьєв

судова система, Корупція, Олег Афанасьєв
Олег Афанасьєв. Фото: aspi.com.ua
Олег Афанасьєв. Фото: aspi.com.ua

Серед гостей з'їзду політичної партії "Слуга народу" був громадський діяч і журналіст, учасник антитерористичної операції (АТО) Олег Афанасьєв.

Про це повідомило інформаційне агентство ASPI.

На форумі він зустрівся з депутатами Верховної Ради України, поспілкувався з представниками Державної митної служби, обговорив можливі шляхи реформування судової влади з її представниками. За словами Афанасьєва, проблеми чесного ведення бізнесу, корумпованість суддів виходять на перший план.

"Не дивлячись на численні скарги до Вищої ради правосуддя, непорядні судді як і раніше проходять кваліфікаційні комісії, - сказав Афанасьєв. - Я бачу це, оскільки є членом організації, що здійснює антикорупційну експертизу влади - "Народної ради протидії корупції". Така ситуація не відповідає головній меті судової реформи - привести судочинство України до європейських стандартів, оновити кадровий склад судової системи, забезпечити антикорупційний контроль, спростити судову систему для громадян і відновити довіру суспільства до судів".

Афанасьєв переконаний, що не партійними з'їздами вирішується питання корупції і виходу з економічної кризи. "Цим повинен займатися Кабінет Міністрів, в уряду має бути програма дій, тому що антикорупційних та антикризових організацій у нас багато, а відповідати в результаті нікому", - сказав антикорупціонер.

Крім того, Афанасьєв зазначив, що крім набору пільг, "соціального пакета, як в Америці та Британії", ветерани бойових дій на сході України потребують індивідуального підходу до вирішення своїх проблем.

"Хто залишився без рук, без ніг - потребує протез, передусім. Усім іншим потрібно надавати соціальну допомогу. Починаючи з житлових питань і закінчуючи забезпеченням медичною страховкою, а паралельно, звичайно, різного роду навчання, щоб ветерани мали можливість опанувати нову спеціальність", - сказав Афанасьєв.

Громадський діяч підкреслив, що домовився про спільне співробітництво у вирішенні цих питань з депутатами Верховної Ради України, і бачить у цьому безсумнівний плюс нової влади.

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