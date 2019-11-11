підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 листопада 2019, понеділок, 14:52 11
Верховна Рада і партії 2019-11-11T17:45:03+02:00
Українські Новини
Бойко назвав бюджет-2020 "тарифним геноцидом"

Бойко назвав бюджет-2020 "тарифним геноцидом"

Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Держбюджет-2020, Тарифний геноцид
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua/
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua/

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що урядовий проект Державного бюджету на 2020 рік є продовженням "тарифного геноциду" і призведе до ще більшого зубожіння громадян України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Бойко зазначив, що проект Держбюджету-2020 практично повністю переписаний з бюджетів попередніх 5 років. "Є лише деякі косметичні правки. В цьому бюджеті бідність тільки поглиблюється. В ньому є багато системних помилок, і ми подали до нього 221 поправку", – сказав опозиційний політик.

"Я наведу лише один приклад на підтвердження того, наскільки неправильно підготовлений цей проект бюджету. Всі партії, які йшли на вибори, анонсували припинення тарифного геноциду і ліквідацію енергетичної бідності, коли люди відмовляються від благ цивілізації і переходять на дрова.

Останні 5 років країна сиділа на голці субсидій. Родини, які мали субсидії, сплачували за комунальні послуги 15% від доходу. Все інше покривалося субсидіями. Наприклад, сім’я, яка має дохід 10 тис. гривень, сплачувала за комуналку 1,5 тисячі. Середня вартість опалення квартири – 2,5 тис. гривень. Тобто вони отримували субсидію в обсязі 1000 гривень. Згідно прийнятої нещодавно Постанови уряду сплачувати потрібно буде 20% від доходу. Тобто родина буде платити вже 2000 тис. гривень, а субсидію отримувати лише на 500 (гривень)", – пояснив Юрій Бойко.

Він наголосив на необхідності перегляду проекту бюджету-2020. "Тепер зрозуміло, чому в бюджеті закладається менше коштів на субсидії – 48 млрд гривень. Притому що у поточному році було 70 млрд. Це лише один приклад, як завуальовано поглиблюється енергетична бідність людей і продовжується тарифний геноцид. Тому ми пропонуємо переглянути цей бюджет і зробити його дійсно для людей. Тому що зараз він є антисоціальним. І такий бюджет приймати не можна", – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко ОПЗЖ Держбюджет-2020 Тарифний геноцид

Архів
Новини
ДАБІ видала сертифікати про введення в експлуатацію 2-ї та 3-ї черг німецької компанії Leoni в Коломиї 17:43
Емоційний інтелект стає важливішим ніж професійні якості, – Шимків 17:43
Пожежа в Києві. Фото: Інформатор.
У центрі Києва в будівлі Міноборони сталася пожежа 17:32
Екс-чиновника "Укрзалізниці" підозрюють в розтраті 50 млн гривень 17:27
Найбільша зарплата депутата Ради в жовтні склала 48,5 тис. гривень 17:19
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
Газ, овочі і долар подорожчають: як зміняться ціни до кінця року 09:45
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні 13:26
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
більше новин
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Медіапрофспілка закликала готувати всеукраїнський страйк журналістів через бажання влади ввести стандарти новин 10:59
Українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою: які є норми 05:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok