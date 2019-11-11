Бойко назвав бюджет-2020 "тарифним геноцидом"

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що урядовий проект Державного бюджету на 2020 рік є продовженням "тарифного геноциду" і призведе до ще більшого зубожіння громадян України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Бойко зазначив, що проект Держбюджету-2020 практично повністю переписаний з бюджетів попередніх 5 років. "Є лише деякі косметичні правки. В цьому бюджеті бідність тільки поглиблюється. В ньому є багато системних помилок, і ми подали до нього 221 поправку", – сказав опозиційний політик.

"Я наведу лише один приклад на підтвердження того, наскільки неправильно підготовлений цей проект бюджету. Всі партії, які йшли на вибори, анонсували припинення тарифного геноциду і ліквідацію енергетичної бідності, коли люди відмовляються від благ цивілізації і переходять на дрова.

Останні 5 років країна сиділа на голці субсидій. Родини, які мали субсидії, сплачували за комунальні послуги 15% від доходу. Все інше покривалося субсидіями. Наприклад, сім’я, яка має дохід 10 тис. гривень, сплачувала за комуналку 1,5 тисячі. Середня вартість опалення квартири – 2,5 тис. гривень. Тобто вони отримували субсидію в обсязі 1000 гривень. Згідно прийнятої нещодавно Постанови уряду сплачувати потрібно буде 20% від доходу. Тобто родина буде платити вже 2000 тис. гривень, а субсидію отримувати лише на 500 (гривень)", – пояснив Юрій Бойко.

Він наголосив на необхідності перегляду проекту бюджету-2020. "Тепер зрозуміло, чому в бюджеті закладається менше коштів на субсидії – 48 млрд гривень. Притому що у поточному році було 70 млрд. Це лише один приклад, як завуальовано поглиблюється енергетична бідність людей і продовжується тарифний геноцид. Тому ми пропонуємо переглянути цей бюджет і зробити його дійсно для людей. Тому що зараз він є антисоціальним. І такий бюджет приймати не можна", – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.