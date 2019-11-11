Законодавчі обмеження для ринку онлайн-казино ставлять під сумніви, – Аскеров

Пункт, що дозволяє відкривати онлайн-казино букмекерським конторам, є одним з найбільш суперечливих в урядовому законопроекті по азартних іграх.

Таке переконання в публікації інтернет-видання "Капітал" висловив одеський готельєр і громадський діяч Фазіль Аскеров.

"Навіщо букмекерам можливість відкривати онлайн-казино? Це зовсім інший вид діяльності", - підкреслив він, нагадуючи, що законодавець вирішив обмежити кількість букмекерів цифрою 10.

Експерт звернувся до досвіду Грузії, де онлайн-казино об'єднали не з букмекерськими конторами, а з наземними казино. Ця модель за 15 років виправдала себе повністю, оскільки і держава, і споживач, і сам оператор захищені від недобросовісних операторів. Контроль над гральною галуззю став набагато простішим для держави, і будь-який оператор намагається грати в чесну гру, пише автор статті, посилаючись на грузинського експерта грального бізнесу, офіційного представника англійської компанії GVC Holding Георгія Мамулашвілі.

При цьому онлайн-казино в Грузії заплатили податків до бюджету на суму 170 млн доларів. А в планах українського уряду в 2019 році отримати до бюджету з усіх видів грального бізнесу 100 млн доларів.

"Згідно з прогнозами, всього через п'ять років частка онлайн-казино в загальному обсязі азартних розваг зросте до приблизно 15%. Обмежувати законодавчо зростаючий ринок - навіщо?", - нарікає Аскеров.

Він також підкреслює, що одне онлайн-казино забезпечує роботою понад 100 IT-фахівців з мінімальною зарплатою від 1 500 доларів.

"Скажіть, а в чому тоді логіка законодавця обмежувати онлайн-казино в Україні всього 10-ма букмекерами, якщо наземних казино буде явно більше 20 і кожен з них матиме бажання розвивати онлайн-казино? А це 3 000-5 000 робочих місць в ІТ-сфері з високою зарплатою і сплатою податків в Україні", - зазначив автор публікації.

Раніше кандидат юридичних наук, експерт з лотерейної галузі Ігор Галицький висловив думку, що лотерейний бізнес в Україні вимагає прийняття окремого спеціального закону. За його словами, головною проблемою урядового законопроекту "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор" є об'єднання випуску і проведення лотерей з організацією та проведенням азартних ігор.