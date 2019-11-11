10 дітей госпіталізовано через ДТП зі шкільним автобусом у Львівській області

10 дітей доставлені в лікарню через дорожньо-транспортної пригоди зі шкільним автобусом біля села Подберезцы (Пустомитівський район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 листопада, близько 8:30 на автодорозі "Львів-Тернопіль" біля села Подберезцы Пустомитівського району", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що зіткнулися автомобіль "Опель", яким керував 25-річний житель Пустомитівського району та автобус "Школярик" під керуванням 59-річного місцевого жителя.

У лікарню доставлені шестирічний хлопчик, пасажир "Опеля" і дев'ять пасажирів "Школярик" - учні одного з навчальних закладів Пустомитівського району віком від 7 до 14 років.

Зараз медики уточнюють їх діагнози.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, 6 осіб госпіталізовано через дорожньо-транспортної пригоди на вул. Шевченка у Львові 23 березня о 21:50.