Експертиза встановила монтаж розмов суддів Окружного адмінсуду Києва на записах НАБУ - захист суддів

Експертиза встановила монтаж розмов суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) на записах, оприлюднених Національним антикорупційним бюро (НАБУ).

Про це на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин повідомив адвокат суддів Андрій Заєць.

"У ГПУ кажуть, що не встигли провести експертизу так званих записів. Але для експертизи потрібно кілька тижнів, а не місяців. За весь цей час, за заявами з боку захисту були відкриті кримінальні справи, в яких були все-таки проведені ці експертизи та встановлено наявність монтажу діалогів на оприлюднених записах Генпрокуратури", - сказав він.

За його словами, призупинення досудового розслідування по справі суддів ОАСК є незаконним.

"У цій справі багато некомпетентності зі сторони співробітників органів прокуратури та процесуальних порушень. На сьогоднішній день стало відомо, що співробітники прокуратури почали зупиняти досудове розслідування у цій справі на підставі необхідності проведення міжнародного співробітництва в королівстві Іспанії. Що це за співпраця, що це за причина, незрозуміло. Клопотання до прокуратури було подано за 5 днів до закінчення строку досудового розслідування. Чому це було зроблено - незрозуміло. На сьогоднішній день звинувачувати суд неможливо. Ці умови були штучно створені співробітниками прокуратури. Прокуратура не мала права зупиняти цю справу. Вони повинні або закрити справу, або направити обвинувальний акт до суду", - зазначив адвокат.

Він додав, що ця справа розслідується фактично півроку і за цей час можливо було завершити розслідування. Також захисник повідомив, що в рамках справи 13 суддів Шевченківського суду були допитані в якості свідків.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура зупинила розслідування справи суддів Окружного адмінсуду Києва. НАБУ засекретив частину розмов суддів Окружного адмінсуду Києва.

Екс-голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро, нібито з його голосом, у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.