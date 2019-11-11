ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора

Новий голова Харківської ОДА Кучер заявив про проблему з опаленням у Куп’янську та Чкаловському через недобудовані гібридні мінікотельні, ексзаступник голови ОДА Данієлян повідомив, що котельні добудовані раніше. Про це повідомляє Depo.Харків.

"Станом на сьогодні у місті Куп'янськ та селищі Чкаловському й досі наявні проблеми з опаленням. Люди мерзнуть, школи продовжують вимушені канікули", – написав Олексій Кучер.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив на своїй сторінці у "Фейсбук", що у селищі Чкаловському проблема виникла через недобудову гібридних мінікотелень, "будівництво яких спочатку було заморожено ХОДА, а потім просто не здано в експлуатацію в обіцяні строки". "Сьогодні провів оперативну нараду з керівником департаменту ЖКГ. Терміново вживаємо заходів. За попередньою інформацією, 13-14 листопада всі процедури будуть завершені", – написав Кучер.

Водночас, у коментарі Depo.Харків колишній заступник голови Харківської ОДА Вадим Данієлян зауважив, що для того, аби опалювальний сезон у цих населених пунктах розпочався, потрібні були рішення сесії Чкаловської ОТГ та міської ради Куп'янська про те, що вони визнають борги за газ перед "Нафтогазом", що за кілька попередніх сезонів утворилися на їхніх котельних. І ці рішення були прийняті минулого тижня.

"Щоб укласти цю угоду (з "Нафтогазом" про постачання газу – ред.), потрібно надати документи щодо боргів на котельних, що були за минулі роки. Тариф території не піднімають, ціна газу росте, вилазить незбалансування, відповідно, залишається борг. Борг між комунальним підприємством і "Нафтогазом". Щоб прийняти ці борги, потрібно рішення сесії місцевої ради. Рішення сесії місцевої ради Чкаловської ОТГ цієї середи ми отримали. Документи ОІТЦ (КП "Обласний інформаційно-технічний центр") віддали, вони всі документи до "Нафтогазу" віддали. І завтра керівник ОІТЦ з самого ранку сидить у "Нафтогазі", отримує угоду на постачання газу і запускає котельні у Чкаловському та Куп'янську", – сказав Данієлян.

Говорячи про нову котельню у Чкаловському, Данієлян зазначив, що там є дві котельні. Перша – комунального підприємства "Обласний інформаційно-технічний центр", друга – це нова котельня, що будувалася на умовах співфінансування з місцевого та обласного бюджету. "Частину грошей виділив обласний бюджет. 6 млн грн мала виділити Чкаловська ОТГ. Обласний бюджет гроші всі виділив, котельні зробили, а 6 млн грн співфінансування Чкаловська ОТГ для закінчення не виділила", – сказав він.

Данієлян підкреслив, що, незважаючи на недофінансування з бюджету Чкаловської ОТГ, котельню добудували. Однак, зазначив він, керівник Чкаловської ОТГ ухвалив рішення провести опалювальний сезон за допомогою котельні КП "ОІТЦ". Для цього було потрібно укласти угоду з "Нафтогазом" на постачання газу, яку неможливо було укласти без рішення сесії місцевої ради.

На питання, чому органи місцевого самоврядування у Чкаловському не ухвалили рішення про введення у дію нової котельні, Данієлян сказав: "Вони думали, що обласний бюджет виділить фінансування 6 млн грн замість них. Однак, незважаючи на це, підрядник котельню добудував, вона фактично готова. Потрібно дофінансувати 6 млн грн, ввести в експлуатацію – і можна отримувати угоду на газ і запускати її".