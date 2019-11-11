підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
  • Новини
  • Життя
  • Керівництво Мінкультури не прийшло привітати капелу Ревуцького з 50-річчям, - Кулиняк
11 листопада 2019, понеділок, 11:21 4 Думка
Життя 2019-11-11T11:21:02+02:00
Українські Новини
Керівництво Мінкультури не прийшло привітати капелу Ревуцького з 50-річчям, - Кулиняк

Керівництво Мінкультури не прийшло привітати капелу Ревуцького з 50-річчям, - Кулиняк

Хор, Ревуцький, Капела, Кулиняк Михайло

Керівництво Мінкультури проігнорувало піввіковий ювілей чоловічої хорової капели імені Левка Ревуцького. Про це на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook написав директор інституту Сучасного Мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Михайло Кулиняк.

"Прекрасний концерт на честь 50-річчя чоловічої капели їм Л. Ревуцького. Браво!!!!!!!!!! Де Міністр культури, чи хоча би заступник? Невже так можна?", - констатував Кулиняк.

Варто зазначити, що капела Ревуцького -  відомий професійний академічний чоловічий хор, який постійно гастролює в багатьох країнах світу, має записи на найкращих студіях в Європі, є учасником різних міжнародних музичних фестивалів.

Більше новин про: Хор Ревуцький Капела Кулиняк Михайло

Архів
Новини
Держбюджет-2020 можуть прийняти вже на цьому тижні 12:09
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
Якщо Україна вийде з "мінських угод", з Росії знімуть санкції, - Арахамія 11:43
ДБР отримало доступ до електронних декларацій Порошенко 11:36
У Києві частково перекрили рух на Північному мосту в бік Троєщини 11:04
більше новин
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні 13:26
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
Технології зараз важливіше грошей - голова правління Concord bank 10:19
ЗМІ спіймали на першій брехні харківського губернатора 11:45
більше новин
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
У НСЖУ назвали драконівською пропозицію Зеленського затвердити в законі стандарти новин 16:24
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
Українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою: які є норми 05:59
На полюванні вбитий адвокат підозрюваного в причетності до вбивства Вороненкова 09:08
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok