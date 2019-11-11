Керівництво Мінкультури не прийшло привітати капелу Ревуцького з 50-річчям, - Кулиняк

Керівництво Мінкультури проігнорувало піввіковий ювілей чоловічої хорової капели імені Левка Ревуцького. Про це на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook написав директор інституту Сучасного Мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Михайло Кулиняк.

"Прекрасний концерт на честь 50-річчя чоловічої капели їм Л. Ревуцького. Браво!!!!!!!!!! Де Міністр культури, чи хоча би заступник? Невже так можна?", - констатував Кулиняк.

Варто зазначити, що капела Ревуцького - відомий професійний академічний чоловічий хор, який постійно гастролює в багатьох країнах світу, має записи на найкращих студіях в Європі, є учасником різних міжнародних музичних фестивалів.