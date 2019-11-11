Медіапрофспілка закликала готувати всеукраїнський страйк журналістів через бажання влади ввести стандарти новин

Комітет НМПУ із неприємним здивуванням ознайомився з інформацією про наміри виконавчої влади підготувати законодавство щодо регулювання стандартів новин медіа. Керуючись необхідністю "впровадження європейських стандартів життя", як йдеться у президентському Указі №837/2019 від 9 листопада 2019 року, до кінця цього року Кабміну доручається розробити законопроекти "щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію". Визнаючи серйозність піднятої проблеми, Комітет НМПУ рішуче відкидає будь-які спроби встановити кримінальну чи будь-якими чином посилити відповідальність за "наклеп" чи "недостовірну інформацію" (а тепер – і за "не-стандартні новини"), яка в умовах недосконалої судової системи в Україні та впливу держави стане репресивним засобом для придушення свободи слова, позбавлення права на критику.

Бездіяльність відповідальних за провадження державної політики в сфері інформації, захист інформаційного простору не може стати виправданням для чергового посилення відповідальності. Підозрюємо (що вже було неодноразово в історії країни), що під добрими намірами боротьби з агресивними інформаційними впливами приховується бажання ввести обмеження на реалізацію основоположних прав людини.

Комітет НМПУ закликає журналістів до об’єднання навколо протидії даним намірам влади одягнути законодавчий зашморг на журналістську діяльність, редакційну політику шляхом 1)публічного висловлення позиції; 2)роз’яснення неприпустимості обраних методів регулювання медіа.

У випадку недостатності даних методів впливу Комітет НМПУ закличе журналістів розпочати підготовку до загальноукраїнського попереджувального страйку.

Комітет НМПУ інформуватиме своїх колег з Європейської та Міжнародної федерацій журналістів, міжнародні правозахисні про ситуацію.

Комітет НМПУ доручає донести дану позицію своїм представникам у дорадчо-консультативних органах, громадських радах при органах влади.