Технології зараз важливіше грошей - голова правління Concord bank

У сучасному світі гроші на реалізацію проектів знайти простіше, ніж потрібні і цікаві технології для реалізації самого проекту. Таким спостереженням поділився в ході спілкування з нашим виданням голова правління Conkord bank Юрій Задоя.

"У нашого банку значний досвід роботи з бізнес-структурами, в тому числі і такими, які є частиною міжнародних компаній. Ми бачимо їх запит на технології, тому останні роки активно підтримуємо ті українські компанії і стартапи, які зацікавлені створювати і розвивати всілякі технологічні продукти. Багато з них шукають фінансування та партнерів. Якщо є ідея, план реалізації проекту, амбіції, то ми готові підтримувати розробників як фінансово, так і організаційно", - розповідає Юрій Задоя.

За його словами, за технологіями - майбутнє банківської та фінансової сфери, включаючи такі сегменти як кіберспорт і нові алгоритми спілкування компанії з клієнтами.

"Кіберспорт - важлива складова сучасного світу, і це однозначно спорт, тут змагаються і перемагають. Для того, щоб здійснити монетизацію перемог потрібен банківський процесинг, який забезпечує прийом грошових коштів, проведення всіх необхідних транзакцій і дотримання сучасних технологій безпеки розрахунків", - пояснює банкір.

Команда Concord bank так само здійснює постійний пошук технологічних рішень для взаємодії зі своїми клієнтами. Так, найближчим часом почне працювати чат-бот, який зможе оперативно вирішувати найбільш типові завдання фізосіб - клієнтів банку.

"Я вірю в правильно навчений штучний інтелект, приклади чого вже є в світовій практиці. Так, поки що це працює не ідеально, але, якщо поєднати банківську бібліотеку з ключовими модулями і тієї ж Siri, можна отримати хороший call-центр, який відповість на основні питання клієнта. Це прискорить вирішення завдань, що надходять від клієнтів і знизить витрати компаній на самі call-центри", - переконаний Юрій Задоя.

Як відомо, в 2015 Concord bank запустив власний процесинговий центр ProCard. Фінансова установа є прямим принципалом МПС Visa і MasterCard, забезпечує розрахунки по Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay і дає доступ Мерчант до сервісу Apple Pay еквайринг.

Головний офіс банку знаходиться в м Дніпро. Акціонерами банку є Олена та Юлія Соседка.