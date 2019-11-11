12.11.19 11:00 Прес-конференція: "Позиція ПАРД щодо законопроекту №2284"

12 листопада 2019 року, об 11:00 в прес-центрі "Українські Новини" відбудеться прес-конференція ПАРД на тему: "Позиція ПАРД щодо законопроекту №2284".

Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) представить свою експертну оцінку Проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" №2284, який найближчим часом планується розглянути у Верховній Раді України.

Законопроект у різних його редакціях протягом останніх майже 5 років постійно обговорюється експертним середовищем. Але, нажаль, такий очікуваний та необхідний для розвитку ринків капіталу в Україні закон досі не був підтриманий ВРУ.

Напередодні голосування представники ПАРД презентують позицію асоціації щодо всіх суттєвих аспектів законопроекту №2284

ПАРД – саморегулівна організація на фондовому ринку України, яка представляє інтереси професійних учасників фондового ринку – торговців цінними паперами та депозитарних установ.

Спікери:

Олексій Кий, Президент ПАРД;

Президент ПАРД; Представники Ради ПАРД.

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