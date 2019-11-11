Lexus зрикошетив на троутар і збив двох людей біля метро в Києві, загинула дівчина

У ніч на понеділок, 11 листопада, в Києві на проспекті Миколи Бажана неподалік станції метро "Осокорки" сталася ДТП за участю Renault і Lexus. У результаті аварії загинула дівчина-пішохід, яка просто йшла повз, повідомляє "Інформатор".

Дзвінок про аварію надійшов поліцейським близько 23:10.

За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські і очевидці, Logan спробував повернути праворуч, підрізав Lexus і вдарив авто. В результаті водій Lexus втратив керування і вилетів на тротуар, збивши двох пішоходів — дівчину і хлопця.

Дівчина загинула на місці. Хлопця забрала в лікарню карета швидкої допомоги. На місці, крім ще однієї бригади медиків також працювали два екіпажі патрульної поліції, а також співробітники слідчого управління. Їм належить встановити обставини аварії, а також визначити винуватця події.

ДТП на Бажана. Фото: "Інформатор"