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10 листопада 2019, неділя, 23:16 17
Події 2019-11-10T23:48:49+02:00
Українські Новини
У Києві жорстоко побили ветерана АТО і його дружину, обидва перебувають у комі

У Києві жорстоко побили ветерана АТО і його дружину, обидва перебувають у комі

Ігор Панов. Фото: Тетяна Руденька Facebook
Ігор Панов. Фото: Тетяна Руденька Facebook

у Києві В ніч з суботи, 9 листопада, на неділю, 10 листопада, на ветерана АТО, бійця 90-го батальйону Ігоря Панова з позивним "Хан" і його дружину, було скоєно напад. В результаті якого обидва знаходяться на комі. Про це повідомляє волонтер Тетяна Грубенюк в Facebook.

"Сьогодні вночі в під'їзді власного будинку, на сходах між поверхами був знайдений Панов Ігор, позивний "Хан" з дружиною... боєць легендарного 90-го батальйону. Знайдені без свідомості з проломленими головами", - розповіла волонтер.

"Їх доставили в 17 лікарню. Терміново були проведені операції обом. При трепанації черепа у Хана почалося сильне кровотеча, була велика крововтрата. Робили 16 переливань, Оксані поменше. Обидва знаходяться в комі і на апаратах штучної вентиляції", - додала Грубенюк.

За словами волонтера, подружжя знайшли сусіди. При цьому ніхто не чув ні сварок, ні криків.

"Били чимось дуже тяжким і з особливою жорстокістю", - повідомила вона.

 

Як повідомляли Українські Новини, у військовій частині на Полтавщині трьома пострілами в потилицю застрелили капітана-атошника.

Панее В Житомирській області колишня дружина вбила чоловіка-атошника.
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