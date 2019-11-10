підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
10 листопада 2019, неділя, 21:16 15
Суспільство 2019-11-10T22:22:15+02:00
Українські Новини
В Одесі з дитячого притулку втекли 6 вихованців

В Одесі з дитячого притулку втекли 6 вихованців

Дитячий будинок, Втеча

В Одесі розшукують шістьох неповнолітніх вихованці дитячого закладу. Про це прес-служба ГУНП Одеської області.

Київським відділом поліції в Одесі розшукуються Максим Разін 2008 року народження, Євгенія Степанюк, 2003 року народження, Карина Орленко, 2006 року народження, Анна Стельмах, 2003 року народження, Максим Соколаш, 2004 року народження, Данила Разін, 2005 року народження.

Наголошується, що Анна Стельмах на зріст 165-170 см, худорлява, волосся довге світле, очі блакитні.

Максим Соколаш зріст 170-172 см, худорлявий, волосся світле лагідно, очі блакитні.

Євгенія Степанюк зріст 152 см, волосся темне нижче плечей, очі темні.

Карина Орленко зростання 145-150 см, худорлява, волосся коротке темно-русяве, очі сірі.

Максиму Разіну на вигляд 11-12 років, волосся світло-русявого кольору, середньої статури.

Данилу Разіну на вигляд 14 років, худорлявий, волосся світле.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 усиновили найменше дітей за роки незалежності України.

В дитячому притулку Одеси діти скаржаться на постійні побиття вихователями.

Більше новин про: Дитячий будинок Втеча

Архів
Новини
Міністр оборони заявив про скасування призову в армію 21:54
В Одесі з дитячого притулку втекли 6 вихованців 21:16
У США заявили, що не будуть вічно надавати Україні військову допомогу і виступили за мирний договір з РФ 20:49
В Україні розпочався набір людей на експедицію в Антарктиду: потрібні кухарі, біологи та лікарі 20:21
Чотирьох українських військових було поранено через обстріли в зоні ООС 19:23
більше новин
Міністр оборони заявив про скасування призову в армію 21:54
У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні 13:26
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
В Одесі з дитячого притулку втекли 6 вихованців 21:16
Перерахунок пенсій планують провести у квітні, - Маркарова 22:28
більше новин
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
У НСЖУ назвали драконівською пропозицію Зеленського затвердити в законі стандарти новин 16:24
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
Тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше 17:12
Літак з пасажирами на борту загорівся під час рейсу з України в Єгипет 10:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok