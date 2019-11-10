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10 листопада 2019, неділя, 12:06 28
Події 2019-11-10T12:08:23+02:00
Українські Новини
Поліція евакуювала 700 осіб через повідомлення про мінування залізничного вокзалу у Львові

Поліція евакуювала 700 осіб через повідомлення про мінування залізничного вокзалу у Львові

Хибне мінування

Поліція евакуювала 9 листопада пізно ввечері близько 700 осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію 9 листопада о 20:50.

На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.

Вибухівки не виявлено.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 22 жовтня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.

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