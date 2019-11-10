Поліція евакуювала 700 осіб через повідомлення про мінування залізничного вокзалу у Львові

Поліція евакуювала 9 листопада пізно ввечері близько 700 осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації. Повідомлення про мінування надійшло в поліцію 9 листопада о 20:50. На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація. Вибухівки не виявлено. Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 22 жовтня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.