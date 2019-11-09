Розмови про реприватизацію вб'ють інтерес великих іноземних інвесторів до України, - Фесенко

Розмови про можливу реприватизацію "Укртелекому" відіб'ють у іноземних інвесторів інтерес до України і зірвуть плани уряду щодо залучення іноземних інвестицій. Про це написав політолог Володимир Фесенко на своїй сторінці в Facebook.

Політолог зазначив, що згідно з проектом бюджету-2020 уряд планує залучити в наступному році понад 22,6 млрд грн іноземних інвестицій, що становить менше ніж $1 млрд, в той час як за 5 років має намір залучити $50 млрд.

"Похвальна реалістичність в плани на 2020 р.. Навряд чи відразу вдасться забезпечити стрибок іноземних інвестицій. Але навіть для виконання цих скромних планів, а тим більше для майбутніх інвестиційних "мега-проектів" треба забезпечувати якість інвестиційного клімату. У цьому зв'язку нагадаю про конфліктні ситуації з попередніми великими інвестпроектами – Криворіжсталь (Міттал-Стіл), Укртелеком. І там, і там відбуваються якісь дивні дії деяких чиновників, йдуть розмови про реприватизацію, що може геть-чисто вбити інтерес великих іноземних інвесторів приходити в Україну", - написав Фесенко.

Політолог позитивно оцінює заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про те, що він проти реприватизації, але вважає, що таку ж позицію мають озвучити та інші представники влади, зокрема керівництво Фонду держмайна.

"Дуже добре, що Прем'єр-міністр Гончарук виступає категорично проти реприватизації. Але це має бути не тільки його особиста позиція, але і принципова позиція всього уряду, і окремих державних інститутів, у тому числі і Фонду держмайна", - зазначив Фесенко.

На його думку, для президента здатність уряду забезпечити залучення в країну інвестицій стане одним з ключових критеріїв для оцінки ефективності його роботи.

"Судячи з усього, для Президента Зеленського залучення інвестицій, особливо іноземних, буде одним з головних критеріїв в оцінці ефективності діяльності уряду", - написав Фесенко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час інвестиційного форуму в Маріуполі заявив, що реприватизація є поганим сигналом для інвесторів і підриває довіру до держави, а також запевнив, що уряд буде ставитися до таких ідей дуже обережно.

Економічний експерт Борис Кушнірук раніше зазначив, що заяви представників влади про можливу реприватизацію, зокрема телекомунікаційної компанії "Укртелеком", збільшують ризики для інвестицій в Україну і відлякують інвесторів.