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  • Масштабна ДТП у Києві: колишній сутенер-ром з пакетом трави в салоні розбив дев'ять машин
09 листопада 2019, субота, 10:18 22
Події 2019-11-09T12:45:02+02:00
Українські Новини
Масштабна ДТП у Києві: колишній сутенер-ром з пакетом трави в салоні розбив дев'ять машин

Масштабна ДТП у Києві: колишній сутенер-ром з пакетом трави в салоні розбив дев'ять машин

ДТП, ДТП в Києві, ДТП з авто

У Києві на Борщагівці сталася серйозна НП. П'яний водій позашляховика Honda CR-V розбив дев'ять автомобілів і намагався втекти. Масову аварію чоловік влаштував на вулиці Сім'ї Сосніних. Місцевим жителям вдалося затримати зловмисника.

Пригода сталася в п'ятницю, 8 листопада, близько 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, 37-річний чоловік ромської національності, який проживає недалеко від місця пригоди, у нетверезому стані сів за кермо позашляховика Honda CR-V. Він почав рух по вулиці Сім'ї Сосніних у бік проспекту Леся Курбаса. Оскільки водій був сильно п'яний, далеко виїхати у нього не вийшло. Спершу він зачепив автомобіль Daewoo Lanos, а вже через 150 метрів влаштував грандіозну ДТП ще 8 автомобілів.

Імовірно спершу чоловік вдарив стояла на узбіччі Kia Carens, потім влетів у їхала назустріч Skoda Octavia. Octavia в свою чергу зачепила Hyundai Elantra, а "кореєць" в'їхав у Opel Kadett. Після чого Honda відкинуло на інший бік дороги, де позашляховик зачепив Peugeot і ще один Lanos.

Мабуть, усвідомивши всю важкість ситуації, п'яний водій вийшов з машини і спробував сховатися. Однак далеко втекти йому не дали місцеві жителі, які схопили лихача і ледь не вчинили над ним самосуд. Врятували чоловіка від розгніваної юрби вчасно прибули на місце події екіпажі патрульної поліції і відразу ж наділи на нього наручники.

Через деякий час правоохоронці обшукали салон позашляховика. Там вони виявили пакет з травою. Проте чоловік, наскільки дозволяло його стан, заперечував, що він належить йому. Місцеві жителі повідомили, що горе-водій проживає буквально в сусідньому будинку від місця аварії. У минулому він займався сутенерством.

ДТП в Києві. Фото: ІнформаторДТП в Києві. Фото: Інформатор

Внаслідок ДТП травми отримав водій Skoda, якого госпіталізували в найближчу лікарню. Також на місці працювали рятувальники ДСНС — з розбитих автомобілів на проїжджу частину витікали пально-мастильні матеріали, які потрібно було змити, щоб вони не зайнялися. Деталі події і ступінь вини чоловіка, який влаштував настільки масову аварію, встановить слідство.

 

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