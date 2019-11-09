підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
09 листопада 2019, субота, 07:15 225
Силові структури 2019-11-09T20:45:03+02:00
Українські Новини
Фаріон назвала "москалями" українських захисників, які говорять російською мовою

Фаріон назвала "москалями" українських захисників, які говорять російською мовою

Ірина Фаріон, російськомовні українці, Українські військові

Відома своїми націоналістичними поглядами екс-депутат Верховної ради Ірина Фаріон обрушилася з критикою на всіх російськомовних українців.

Особливої уваги удостоїлися українські силовики, які, незважаючи на своє громадянство, воліють говорити "мовою ворога". Всіх бійців ЗСУ, які говорять по-російськи, Фаріон назвала "москалями".

"Можу запросто назвати їх москалями. Чому ви говорите російською мовою? Ви живете на якій землі? На українській. Ви який хліб їсте?.. Якого ви вчепилися в цю мертву мову? Чому ви так панічно за це тримайтеся?" — заявила вона, виступаючи в ефірі телеканалу "НТА".

Фаріон вважає, що багато її співвітчизники воліють російська мова державному із-за ліні.

Нагадаємо, Фаріон заявила, що російськомовні громадяни не повинні отримувати в Україні освіту і роботу.

Раніше навколо Фаріон розгорівся черговий мовний скандал: екс-депутат образилася на англійську мову.

Більше новин про: Ірина Фаріон російськомовні українці Українські військові

Архів
Новини
У Кропивницькому поліцейський на смерть збив пішохода: ДБР відкрило справу 21:00
ДТП під Києвом. Фото: Інформатор.
Під Києвом BMW вилетів на зустрічну та протаранив чотири автомобіля 20:23
В Одеській області на воді сталася смертельна аварія 19:38
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
У Польщі затримали бійця УНА-УНСО, який воював на Донбасі 18:55
більше новин
Затримана на великому хабарі співробітниця НБУ виявилася дружиною екс-прокурора у справі Гандзюк 15:04
У Зеленського збираються легалізувати гральний бізнес з розводками і підставами, - журналіст 10:37
Приватизація "Укртелекому" вивела компанію на рівень світових гравців в галузі, - ЗМІ 12:05
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
Перерахунок пенсій планують провести у квітні, - Маркарова 22:28
більше новин
ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала 12:56
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Київський метрополітен
Електронний квиток в Києві не працює в годину пік: люди вимагають безкоштовного проїзду, пенсіонери "беруть метро штурмом" 08:20
Побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку, - Ляшко 17:48
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
Затонула яхта. Фото: I. LOVE.OBOLON/Facebook
Яхта затонула в київській акваторії на Оболоні 15:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok