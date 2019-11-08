Український плавець Михайло Романчук поставив рекорд на Кубку світу і отримав золоту медаль

Український плавець Михайло Романчук виграв золоту нагороду на етапі Кубка світу, який проходить в катарській Досі. Про це повідомляє Міжнародна федерація плавання (FINA) в Twitter.

Після срібла на дистанції 400 м вільним стилем він виграв золото на дистанції 1500 м. Він проплив дистанцію за 14:51.61. Результат українця став рекордним в історії Кубка світу.

🚨We have a new World Cup Record in the 1500m FREE by Mykhailo ROMANCHUK of Ukraine!#SWC19 pic.twitter.com/C5aGTSw6lF — FINA (@fina1908) 8 листопада 2019 р.

Другим приплив представник Чехії Ян Мікі (14.58,30), а бронзу завоював угорець Гергель Гюрте (14.59,88).

Як повідомляли Українські Новини, раніше український плавець Михайло Романчук отримав "золото" на етапі Кубка світу в Токіо на дистанції 1,5 тисячі метрів вільним стилем.