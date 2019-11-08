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  • Український плавець Михайло Романчук поставив рекорд на Кубку світу і отримав золоту медаль
08 листопада 2019, пʼятниця, 22:03 13
Спорт 2019-11-08T23:30:01+02:00
Українські Новини
Український плавець Михайло Романчук поставив рекорд на Кубку світу і отримав золоту медаль

Український плавець Михайло Романчук поставив рекорд на Кубку світу і отримав золоту медаль

плавання, Михайло Романчук, Кубок світу

Український плавець Михайло Романчук виграв золоту нагороду на етапі Кубка світу, який проходить в катарській Досі. Про це повідомляє Міжнародна федерація плавання (FINA) в Twitter.

Після срібла на дистанції 400 м вільним стилем він виграв золото на дистанції 1500 м. Він проплив дистанцію за 14:51.61. Результат українця став рекордним в історії Кубка світу.

Другим приплив представник Чехії Ян Мікі (14.58,30), а бронзу завоював угорець Гергель Гюрте (14.59,88).

Як повідомляли Українські Новини, раніше український плавець Михайло Романчук отримав "золото" на етапі Кубка світу в Токіо на дистанції 1,5 тисячі метрів вільним стилем.

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