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08 листопада 2019, пʼятниця, 19:52 6
Суспільство 2019-11-08T23:30:02+02:00
Українські Новини
Радіодиктант Національної єдності в Україні написали за новим правописом

Радіодиктант Національної єдності в Україні написали за новим правописом

Українська мова, Українскький диктант, День писемності, Радіодиктант

У п'ятницю, 8 листопада в 11:00 в Україні пройшов 19 радіо-диктант Національної єдності на честь Дня української писемності та мови. В цьому році три слова: Пів століття, вебкамера і "цифра" - найчастіше підводили учасників, передає ТСН.

 

У Києві в Національній бібліотеці імені Вернадського добровільний іспит здавали всі бажаючі, в тому числі були і зірки українського шоубізу, урядовці, народні депутати та інші.

Так, на диктанті помітили актрису Наталію Сумську і відомого хореографа Влада Ями, для якого, до речі, це був перший досвід.

"принаймні, я дізнався ці нові правила, заради цього я і прийшов, і раджу всім", - поділився враженнями шоумен.

Диктант зачитував Олександр Авраменко, який складає тексти для диктантів вже 13 років, з штаб-квартири "Українського радіо".

Наголошується, що найменше хвилювалися школярі і досвідчені учасники диктанту.

Наталя Сумська розповіла, що їй допомогла класична студентська підготовка в останній момент:

"Як раз з нововведеннями я впоралася, а ось, скажімо, "цифру" треба було взяти в лапки, я не взяла", - розповіла актриса.

За першою партою свій український перевіряв перший секретар посольства Японії. Для нього було честю брати участь у такому масштабному конкурсі. І тільки старшокласники-відмінники і старі, і нові правила української мови знають назубок.

Вперше за 19 років відправляти диктант можна було тільки в електронному вигляді, протягом всього 15 хвилин. Правильний варіант тексту вже на сайті "Українського радіо". А тим, хто написав без помилок, згодом надішлють символічні призи.

Для тих, хто віддає перевагу традиційну листування, 8 листопада о 12:00 оголошено конкурс на кращі твори про написання диктанту. Твір з диктантом потрібно вислати поштою до 11 листопада за адресою: 1001, Київ, Хрещатик, 26 з поміткою "на конкурс". Десять кращих робіт будуть нагороджені заохочувальними призами.

Традиція проводити радіодиктанти почалася в 2000 році за указом Президента Леоніда Кучми. Перший диктант проходив не восени, а в травні, в день Кирила і Мефодія. У наступному році, як і в наступні 17, диктант проводився в листопаді. Мета диктанту – перевірити і підтягти знання української мови. На ділі диктант виконує ще й об'єднуючу функцію – тисячі українців по всьому світу в один момент завмирають над невеликим текстом, а після, також одночасно перевіряють помилки.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2020 році в Києві вперше пройдуть Міжнародні хорові змагання.

Крім того, українські школярі отримали медалі на міжнародному конкурсі.

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