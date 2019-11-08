Завод зі спалювання сміття побудують у Краматорську

Донецька область має намір побудувати сміттєспалювальний завод у Краматорську (адміністративний центр Донецької області України з 11 жовтня 2014 року).

Про це йдеться в повідомленні Донецької обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

За даними відомства, намір про будівництво заводу озвучив директор департаменту екології та природних ресурсів обладміністрації Сергій Натрус на національному форумі "Поводження з відходами: законодавство, економіка, технології" в Святогорську (Донецька область).

"Ми успішно розвиваємо мережу регіональних полігонів твердих побутових відходів, починаємо створення мережі сміттєсортувальних і сміттєперевантажувальних станцій по всій області. Хочу зазначити, що наша кінцева мета - створення сучасного сміттєспалювального заводу в Краматорську", - сказав він.

Планується, що завод буде спалювати до 150 тис. тонн сміття на рік. При цьому тепло від виробництва буде використовуватися для господарських потреб.

Зараз триває розробка проекту будівництва та пошук джерел фінансування.

Як повідомляли Українські Новини, єдиний в Україні столичний сміттєспалювальний завод "Енергія" призупинив прийом сміття і закрився на ремонт.

Тим часом французи спробують вирішити сміттєву проблему Львова.