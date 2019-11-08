На Прикарпатті річка змінила колір і почервоніла

Вода в річці стала червоною, але риба не вимерла. Фото: facebook.com/kalushformat

Вода в річці стала червоною, але риба не вимерла. Фото: facebook.com/kalushformat

У місті Калуш Івано-Франківської області річка Млынивка придбала червоний колір. Про це інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА в п'ятницю, 8 листопада.

"На місце події виїжджала комісія. По прибуттю на місце події факт забруднення водойми підтверджений. Вода в річці Млынивка має червоне забарвлення, без характерного запаху. Забруднення води в річці спостерігається довжиною приблизно 3 км. Загибель риби в даний час не виявлено", - йдеться у повідомлення.

Комісія обстежила Млынивку вгору за течією і встановила, що забруднення починається з потічка Гуркотало. Він протікає біля КП " Калушавтодор.

"Біля огорожі з боку підприємства виявлені згустки, ймовірно, водорозчинній фарби червоного кольору, якими швидше за все забруднена вода в річці Млынивка", - зазначає прес-служба.

На місці забруднення були взяті проби речовини для подальшого дослідження в лабораторному центрі.

Річка Млынивка через 15 км впадає в річку Лімниця. Водозабір на Лимниці знаходиться вище за течією в селі Добрівляни, Калуського району.

Лімниця - річка в межах Рожнятівського, Калуського і Галицького районів Івано-Франківської області, права притока Дністра (басейн Чорного моря).

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