Миколаївський морпорт фактично паралізований через дії "Укрзалізниці"

Миколаївський морський порт, що входить до трійки найбільших портів України, на даний момент фактично паралізований. Компанія "Сісайд Термінал", яка забезпечує послуги подачі-прибирання вагонів стивідорам, заявила про вимушену зупинку роботи з 17:00 8 листопада. Причиною називається протиправні дії з боку Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Укрзалізниця".

Про це повідомила компанія "Сісайд Термінал".

Щодоби в порту розвантажується близько 500 вагонів. Якщо ситуація не буде врегульована найближчим часом, кажуть представники оператора, вже через добу порт очікує колапс. Автомобільні перевезення не здатні забезпечити необхідний обсяг вантажопотоку. На деяких станціях вже введена конвенція і припинено подачу вагонів, які прямують до Миколаївського порту.

У прес-релізі, що був поширений компанією, причиною зупинки називається системний тиск з боку АТ "Укрзалізниця" на приватного оператора. Зокрема, компанія "Сісайд Термінал" заявляє про блокування керівництвом АТ "Укрзалізниця" проведення технічних оглядів локомотивів, а також про відмову надати право локомотивам компанії виходити на колії загального користування. У прес-релізі наголошується, що, використовуючи статус монополіста, не підписуючи необхідні документи, чиновники "Укрзалізниці" штучно створили ситуацію, коли приватна компанія виявилася технічно нездатна забезпечувати роботи з доставки вагонів від станції "Миколаїв-Вантажний" на під'їзні шляхи порту.

"В результаті дій АТ "Укрзалізниця" в транспортному парку компанії "Сісайд Термінал" з 9 локомотивів всього 2 можуть виїжджати на колії загального користування. Однак й вони обмежені діями АТ "Укрзалізниця" в пересуванні до території порту, доступ до якої можливий лише залізничними коліями загального користування (парк Миколаїв Рудний станції Миколаїв-Вантажний) та виїзд на які заборонений для тепловозів ТОВ "Сісайд Термінал", - йдеться в документі.

Як відзначили в компанії "Сісайд Термінал", можливість запобігти подібному розвитку ситуації у керівництва галузі була: листи-звернення з описом проблеми були спрямовані компанією до Міністерства інфраструктури України, Адміністрації морських портів України, Офісу Президента і т.д. Відповідь була отримана лише від Міністерства інфраструктури. В МІУ відзначили, що "перераховані проблеми не відносяться до компетенції Мінінфраструктури".

У порту очікують реакції на ситуацію з боку міністра інфраструктури Владислава Криклій і прем'єр-міністра Олексія Гончарука, які декларували підтримку розвитку приватного бізнесу в Україні.

Нагадаємо, профспілки Миколаївського морпорту провели акцію під Офісом Президента, закликаючи главу держави втрутитися у конфлікт з "Укрзалізницею", що загрожує зупинкою роботи порту.

За словами керівника профспілки працівників оператора порту Романа Панюкова, конфлікт з "Укрзалізницею" викликаний тим, що приватний оператор "Сісайд Термінал" став конкурентом державного монополіста.

Зокрема, ПАТ "Укрзалізниця", користуючись статусом монополіста, вже 4 місяці безпідставно відмовляється продовжувати договір про експлуатацію залізничної під'їзної колії, на базі якої здійснюється подача-прибирання вагонів зі станції "Миколаїв-Вантажний" власними локомотивами оператора.