Львівські ветерани подякували бізнесменові Кривецькому, який викуповує в учасників АТО малопривабливі земділянки

Ветерани антитерористичної операції (АТО) з громадської організації (ГО) "Львівська обласна спілка АТО та сімей загиблих" пояснили продаж своїх земельних ділянок львівському бізнесмену Ігорю Кривецькому тим, що таким чином відбувається підтримка ветеранів з боку місцевого бізнесу.

Про це повідомило інтернет-видання "Цензор.net", посилаючись на сторінку організації в соціальній мережі Facebook.

"В Україні почалася справжня інформаційна війна проти учасників російсько-української війни. Нас хочуть дискредитувати в очах суспільства і виставити земельними шахраями. Саме таке враження склалося після публікації вчора, 5 листопада, провокаційної новини виданням "Наші гроші. Львів". Журналісти цього ЗМІ пишуть, що "наші землі", в с. Стрілки на Львівщині (так, це не помилка, виявляється, є землі під садівництво, під будівництво та землі для АТОвців), переписав на себе один з українських бізнесменів. Сенсація. Показово, що цю "топ-новину" відразу поширили рейтингові українські видання ... а ще місцеве видання Zaxid.net, яке АТОвці Львівщини вважають антиукраїнським. Хто замовив і кому вигідна така інформаційна кампанія проти учасників війни з Росією для нас залишається загадкою, однак хочемо розставити крапки над "і", - йдеться в повідомленні організації.

"Ми, учасники російсько-української війни (АТО/ООС/УБС) стверджуємо, що такі "інформаційні матеріали" спотворюють і перекручують факти для подання АТОвців в негативному світлі. Такі "новини" ганьблять нашу честь і гідність. Кожен з нас пройшов війну не для того, щоб в тилу нас дискредитували окремі ЗМІ, які відпрацьовують політичні замовлення. Ми попереджаємо, що не допустимо тиску і зневаги до себе.

По-перше, кожен громадянин України, не лише АТОвець, має право на безкоштовне отримання і вільне розпорядження 5 земельними ділянками. Через російсько-українську війну, за виконаний обов'язок перед Батьківщиною, ми, захисники держави, отримали позачергове право на отримання землі. Тому ми зробимо все, щоб кожен з нас, хто повернувся живим після бойових дій, зміг реалізувати своє законне право, незважаючи на будь-які провокації. Але, на жаль, ті земельні наділи, які ми самостійно шукаємо і прикладаємо титанічні зусилля, щоб їх приватизувати, як правило, запущені, порослі чагарником, малородючі та не придатні для ведення сільського господарства. Тому ми щиро радіємо за кожного побратима, який зумів продати малопривабливі земельні ділянки. Однак, проплаченим ЗМІ це не важливо, вони не пишуть, що за виручені кошти ми годуємо свої сім'ї, одягаємо дітей, купуємо ліки і ремонтуємо власні будинки. Їм плювати, головне - гонорар, сенсація і провокаційний заголовок.

По-друге, в Україні щодня продають і купують землі - це новина? Або землі виділення учасникам бойових дій мають особливий статус та їх не можна продавати, а потрібно передавати від АТОвця до АТОвця? Якщо немає, то ми не розуміємо цього ажіотажу навколо земельних ділянок в с. Стрілки. Ці "мега-круті" кілька десятків га землі, на сьогодні, зовсім не придатні для ведення сільськогосподарської діяльності. Для того, щоб привести ці землі до належного, "родючого", стану необхідна дорога рекультивація. Коштів на це у ветеранів, які захищали Україну на передовій, немає. Використовувати по-іншому (будівництво тощо) ці землі заборонено. Тому АТОвцям залишається 2 варіанти використання цих земель: залишити їх заростати чагарником або продати. Тому ми щиро дякуємо всім українським бізнесменам, в тому числі Ігорю Кривецькому, які готові викуповувати у ветеранів війни малопривабливі та неродючі землі. У наших побратимів ще багато такої неліквідної землі, а черг за нею ми не бачимо. Де ж Ви усі, чесні журналісти? Напишіть своїм інвесторам, можливо вони також придбають у нас земельні ділянки. Нам - реальна допомога, вам - сенсаційна новина на сайт.

По-третє, ми шкодуємо, що статус АТО використовують для "жовтяниці". Провокаційні заголовки свідчать про явну інформаційну атаку на учасників війни з Росією. Нас, просто, нахабно очорнюють. Для цього не цураються використовувати "джинсу". Очевидно, хтось намагається зіштовхнути лобами суспільство та АТОвців. Терпіти й закривати очі на це ми не будемо", - заявили ветерани АТО в своєму зверненні.

Також ГО "Львівський обласний союз АТО і сімей загиблих" висунула наступні вимоги: