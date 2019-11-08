Краща подруга Вітні Х'юстон розповіла про інтимні стосунки зі співачкою

Краща подруга знаменитої американської співачки Вітні Х'юстон підтвердила її бісексуальність, про яку раніше говорили і її чоловік Боббі Браун, і родичі. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на NBC.

Громадськість і раніше приписувала Х'юстон роман з найкращою подругою Робін Кроуфорд, і тепер вона підтвердила, що романтичні відносини дійсно були.

Інформацію про це Робін Кроуфорд виклала у своїх мемуарах "Моє життя з Вітні Х'юстон". Вона зазначила,що вони познайомилися в Нью-Джерсі в 1980 році. Тоді між ними спалахнув роман.

"Саме цього літа ми вперше зустрілися. Це був перший раз, коли ми поцілувалися. Це не було заплановано, це просто сталося. Це було чудово. Незабаром після цього ми провели ніч разом", - заявила Кроуфорд і пояснила, що інтимні стосунки лише зблизили їх.



Кроуфорд також зізналася, що вони були закохані одне в одного з першого дня знайомства, але коли Вітні стала популярною, їм довелося приховувати свої почуття.

"Вона сказала, що якщо люди дізнаються про наші відносини, то будуть використовувати це проти нас. Тому я тримала все в секреті. Ми хотіли бути разом, тільки удвох. Ніколи не вішали ярлики: "гей", "лесбіянка", а просто жили своїм життям і сподівалися, що так буде завжди", - зізналася Робін.

Крім того, проти їх відносин виступала і мама Х'юстон, яка вважала любов між жінками протиприродною.

"Вїтні знала, що я люблю її, і я знала, що мої почуття взаємні. Ми були всім одне для одного і поклялися завжди бути поруч", - розповіла подруга співачки у своїх мемуарах.



Як повідомляли "Українські Новини", у 2012 році у США поховали Вітні Х'юстон.



Також, повідомлялося, що могилу Вїтні Х'юстон постійно охороняють через позолочений гроб з діамантів.



У 2015 році померла дочка Вітні Х'юстон, їй було 22 роки.